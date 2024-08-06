Как сделать вино новой нефтью России

Tекст: Катя Зорина

Мировое потребление вина упало до минимумов с 1996 года. В 2023 году в мире выпили 22,1 млрд литров вина, годом ранее – 22,7 млрд литров. В числе причин спада: рост цен на вино на фоне энергокризиса и значительное – на 25% – снижение потребления вина в Китае. Спад наблюдался также в США, Италии, во Франции, Великобритании и Германии.

В России также по сравнению с советскими временами стали пить вдвое меньше вина, и его производство сокращалось, однако в последнее время наблюдается иная тенденция. В частности, по итогам 2023-го наша страна показала рост потребления вина на 3% по сравнению с предыдущим годом, заняв седьмое место в мире по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные Международной организации виноградарства и виноделия.

Соответственно, в последние годы растет и производство вина в России. В первом полугодии 2024 года «производство винодельческой продукции выросло в целом по стране на 21%», говорит замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина. А с января по май этого года продажи вина росли почти в два раза быстрее, чем крепких алкогольных напитков, в частности, водки.

Производство растет в том числе потому, что российские потребители все больше предпочитают российское же вино. Согласно сообщению Роскачества, «репутация отечественного вина среди россиян продолжает улучшаться. Каждый четвертый россиянин предпочитает отечественное вино зарубежному». Снижается доля тех, кто полагает, что качество иностранных вин выше: в частности, с 32% до 27% снизилась доля утверждающих, что большинство российских вин уступают по качеству зарубежным. На слепых дегустациях продукцию отечественных виноделов сложно отличить от напитков из Италии или Португалии. Более того, они зачастую выигрывают.

Возрождение российского виноделия

Российское виноделие переживает ренессанс после глубокого кризиса, спровоцированного еще антиалкогольной кампанией 1980-х. Тогда в некоторых традиционных винодельческих регионах площади виноградников сокращались, а производство вина падало до показателей времен Великой Отечественной войны.

На протяжении десятилетий винодельческая отрасль была предоставлена сама себе, и оценки качества российских вин приближались к отрицательным значениям. В 1990-е в ходу были крепкие напитки, часто кустарного производства, и многочисленные поддельные вина (на любом подмосковном рынке «грузинского» или «молдавского» вина было вчетверо больше, чем означенные страны в принципе способны произвести). Казалось, вытащить отрасль из такой пропасти попросту невозможно.

И все же рассматривать винодельческие производства как значимый актив бизнес начал уже в начале нулевых, а кризис 2008 года усилил этот интерес. В период с 2000 по 2014 год в стране было заложено 64,2 тыс. га новых виноградных насаждений.

Одновременно наведением порядка в виноделии занялось государство.

Начались ужесточения техрегламентов производства отечественного вина, ограничения на ввоз виноматериалов из-за границы. В 2020 году был принят закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Он закрепил понятия вина защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) и ограничивающего использование импортных виноматериалов.

Помимо этого, с 2022 года реализуется федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Выделяемые государством средства расходуются на покупку саженцев и развитие питомников, мелиоративные работы, удобрения и внедрение современных технологий возделывания земли, покупку необходимого оборудования и организацию инфраструктуры. В числе доступных для виноделов мер поддержки – льготные кредиты, субсидии, гранты, льготные перевозки продукции за рубеж, поддержка при сертификации продукции, налоговые вычеты при начислении акцизов.

Вино и суверенитет

Вино, хотя и кажется продуктом «легким», развлекательным, несет в себе большое значение и для экономики, и для бытовой культуры. Поддержка винодельческой отрасли – значимая часть государственной политики в сфере обеспечения российского продовольственного, биологического и культурного суверенитета.

В экономическом плане – это и ресурс наполнения бюджета за счет акцизов, и стимул создания рабочих мест и новых технологий. Причем не только в отрасли, но и во всех смежных сферах – от производства оборудования до создания туристических кластеров. Отдельной строкой идет развитие селекции и генной инженерии, противодействие болезням растений – вопрос безопасности для всего сельского хозяйства.

Кроме того, вино – многократно более сложный продукт по сравнению с пивом или традиционными дистиллятами. Поэтому развитие виноделия – показатель уровня культуры производства, значимая часть национального брендинга и элемент международного престижа. Уже сейчас активно развивается экспорт российского вина. Творения отечественных виноделов представлены в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и Турции.

Развитие виноделия способствует решению социальной задачи смещения фокуса потребления алкогольной продукции с крепких напитков и, соответственно, снижения негативного эффекта такого потребления – заболеваемости, травматизма, несчастных случаев, преступлений.

Благодаря принятым государственным решениям, активным инвестициям в винодельческую отрасль, а также росту в обществе интереса к отечественной продукции последние годы стали для отечественного виноделия по-настоящему прорывными. Если еще десять лет назад российские производители использовали меньше половины отечественного сырья, а в производстве игристых вин использовалось порядка 70% импортного виноматериала, то сегодня его ввоз практически прекратился.

«С 2019 года у нас произошло беспрецедентное сокращение ввозимого балка (виноматериал, закупаемый производителями вина, у которых нет или не хватает собственного виноматериала – прим. ВЗГЛЯД). По нашим оценкам, на 98% сокращение произошло, практически нет импортного балка. Безусловно, это крайне положительно сказалось не только на повышении инвестиционной привлекательности отрасли, но и на улучшении качества и репутации отечественного вина», – отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

За время действия закона «О виноградарстве и виноделии» доля российского вина на внутреннем рынке выросла с 25–30% до более чем 55%. Растут площади виноградных насаждений. На сегодняшний день общая площадь российских виноградников достигла 105 тыс. га.

Перспективы российского виноделия



Для традиционно винодельческих стран вино – существенный источник экспортного дохода. Например, в Италии вино занимает первое место во всем сельскохозяйственном экспорте. Российская продукция в этом смысле обладает не меньшим потенциалом. Фактически у отечественного вина есть все предпосылки к тому, чтобы стать еще одной «новой нефтью». В числе преимуществ России – уникальные терруары, автохтонные сорта винограда и разработки еще советских селекционеров. А главное – множество энтузиастов, которые с головой погружены в винодельческий бизнес.

Уже сейчас стартует работа крупных питомников в Краснодарском крае и Дагестане (в частности, в апреле было объявлено о запуске Федерального центра виноградарства на Кубани), благодаря которым в перспективе 4-5 лет потребности рынка будут обеспечены более чем на 80%. Активно развивается производство необходимых для создания новых вин емкостей из нержавеющей стали. Ведутся разработки люков, кранов и другого оборудования, которое пока приобретается за рубежом.

Развитию винодельческой отрасли дал высокую оценку глава государства. «Виноделие в нашей стране сделало серьезный шаг в своем развитии», – говорил Владимир Путин в марте на встрече с представителями предприятий АПК в Ставропольском крае.

На государственном уровне продолжают обсуждать новые решения, направленные на поддержку отечественного виноделия. Так, уже этой осенью можно ожидать принятия ГОСТа винных карт, который должен обеспечить долю не меньше 25–30% отечественных напитков в ресторанных меню. Также правительство разрабатывает Стратегию развития виноградарства и виноделия до 2050 года. Цель – сделать винодельческую отрасль независимой от геополитических, экономических и инфраструктурных рисков.

Кроме того, на повестке дня стоит вопрос о расширении географии российского виноделия. К традиционным винодельческим регионам – Кубань, Крым, Долина Дона, Ставропольский край, Дагестан, Долина Терека – недавно добавились Воронежская и Самарская области. Прорабатываются возможности создания винодельческих хозяйств в Липецкой, Владимирской, Ивановской областях, на Дальнем Востоке. Эксперты, обсуждая возможности развития северного виноделия, ссылаются на опыт монастырских виноделен, в частности Валаамского монастыря, и напоминают об уникальных морозостойких сортах советской селекции.