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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

Энергия толпы оказалась сильнее милиции Vladimir Voronin/AP/ТАСС
То, что вот уже два месяца не может сделать оппозиция в Белоруссии, всего за одну ночь совершила бунтующая толпа в Киргизии. Недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом здание парламента и президента, освободили из СИЗО бывшего главу государства и заставили отступить милицию. Что будет с президентом страны и почему система власти Киргизии так внезапно обрушилась? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...

Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Российское вино распробовали за границей

    Пандемия помогла российским виноделам    6 октября 2020, 11:02
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло?

    Виноделие может стать одной из ключевых отраслей российского сельского хозяйства, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Этому поможет новый закон о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу 1 июня. В частности, российские производители фактически освобождаются от уплаты акцизов при экспорте вина. Государство оказывает поддержку при закладке новых виноградников и при строительстве виноделен.

    Экспорт российского вина уже активно растет. За последние четыре года он вырос почти на 40%. В 2019 году за границей купили 7,3 тыс. тонн российского вина на более чем 10 млн долларов. В первом полугодии 2020 года экспорт вырос на 23%, до 2,9 тыс. тонн, а в деньгах – на 15%, до 3,5 млн долларов (данные «Агроэкспорта»).

    Основным потребителем российского вина остается Украина (51%), на втором и третьем месте Белоруссия (11%) и Казахстан (9,3%). Однако вино из РФ начинает завоевывать также азиатские страны. На Китай приходится почти 8% поставок. Также российское вино закупают Германия, Швейцария, Израиль и другие страны.

    «Российское вино – это что-то новое в мире, поэтому к нему появился интерес, в том числе со стороны Китая, где достаточно популярна русская тема», – говорит независимый военный эксперт Артур Саркисян. Виноделы Краснодарского края участвуют в выставках в Шанхае, в Хельсинки, и если бы не история с COVID, то экспорт в этом году мог оказаться еще выше. По мнению Саркисяна, в России стали делать больше качественного вина, которое выдерживает конкуренцию со многими мировыми образцами в недорогом и среднем ценовом сегменте.

    Однако экспорт для российских виноделов – это скорее имиджевая история,

    считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Внутри страны российские виноделы зарабатывают несравнимо больше.

    «По сравнению с внутренним рынком мы очень мало продаем на экспорт. Чтобы вы понимали: россияне в целом потребляют порядка триллиона литров винодельческой продукции, включая игристые вина. Тогда как на экспорт российские виноделы поставляют немногим больше миллиона литров», – рассказывает Ставцев.

    Россияне потихоньку привыкают пить российское вино. И этому способствовали разные факторы – от геополитических до протекционистских мер властей. Было время, когда российской винодельческой продукции на рынке было совсем немного. Например, вспоминает Ставцев, в 2005 году 60% российского рынка вина занимало вино из Молдавии, еще 15-20% приходилось на вино из Грузии. Теперь же российское вино занимает больше половины отечественного рынка, а доля вин из Грузии и Молдавии незначительна.

    «Я считаю, что большая системная работа на внутреннем рынке принесет плоды быстрее. Хотя с имиджевой точки зрения экспорт российского вина в Германию и Китай – это тоже хороший аргумент для части российских потребителей»,

    – считает Александр Ставцев.

    В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, многие россияне начали пить крымское вино, в том числе из патриотических соображений. Тогда качество российской винодельческой продукции оставляло желать лучшего, однако с тех пор ситуация сильно изменилась. В том числе благодаря контролю государства: теперь вином из России может называться исключительно вино, сделанное из российского винограда. Если используется импортный виноматериал (балк), то это уже только «винный напиток». Соответствующие маркировки легко заметить на полках.

    Судя по всему, пандемия тоже повлияла на повышение популярности российского вина. «Россияне не могут выезжать за границу. В итоге мы увидели настоящий бум туризма в винодельческих регионах России. В Крыму, в Краснодарском крае туристы заезжали на винодельни и виноградники, как они это привыкли за границей. Большинство из них оставались довольны, они оказались готовы платить приличные деньги за качественное российское вино», – рассказывает Саркисян.

    Распробовать российское вино помогает и девальвация рубля. Импортное вино подорожало вслед за долларом и евро, и цена российского вина стала более конкурентной. «В 2019 году доля рынка вина из российского винограда выросла с 11% до 12% по сравнению с 2018 годом. Этот факт доказывает, что спрос на российское вино со стороны россиян растет. Надо бороться в первую очередь за внутренний рынок», – считает Ставцев.

    По его мнению, в 2020 году потребление вина из российского винограда возрастет, несмотря на сложности с урожаем. В этом году урожай винограда будет меньше на 15-30%, чем в прошлом. Однако надо понимать, что бутылки с вином урожая 2020 года попадут на полки не раньше марта следующего года, а запасов бутылок урожая 2019 года достаточно (в прошлом году был рекордный урожай), уверяет эксперт. По экспертным данным WineRetail, в этом году россияне выпьют порядка 150-160 млн бутылок вина из российского винограда, включая игристые вина.

    «Из-за того, что весной не было дождей практически во всех регионах России, ягоды винограда оказались небольшими. Но с точки зрения качества ягода полностью достигла фенольной зрелости. Это значит, что вино, произведенное из этого винограда, будет ровным, округлым, зрелым», – рассказывает Артур Саркисян.

    Если зарубежные рынки крайне конкурентны, то потенциал для отечественных виноделов внутри России огромен. В советское время потребление составляло около 15 литров на человека, а сейчас – меньше пяти литров.

    «Российский рынок вина интересен всем, потому что в целом в мире потребление вина снижается в пользу других напитков – например, пива. А в России потребление вина, по крайней мере, не падает», – говорит Ставцев. И отдавать российский рынок западным виноделам, конечно, нельзя. «В Европе огромное перепроизводство. Во время карантина виноделы прислали письмо в Брюссель с просьбой разрешить им сделать из миллиарда литров вина санитайзеры. Потому что это вино девать некуда. Когда границы закрылись, Европа оказалась залита вином. Поэтому они и пытаются всеми силами продать вино за пределы Европы», – рассказывает собеседник.

    В России же не хватает собственного винограда. «Это же не картошка – сегодня посадил, завтра выкопал. Урожай винограда надо ждать пять лет. Я знаю, что есть крупные компании, у которых дефицит предложения оценивается в несколько миллионов бутылок. Столько хотят купить, но они не могут произвести больше, потому что не хватает виноградников», – заключает эксперт.


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