Российское вино прошло испытание импортом и погодой

2021-й год стал для российского вина переломным. Раньше главной задачей для отечественных виноделов была ценовая конкуренция с импортом, а костяк отрасли составляли крупные хозяйства. Теперь достойное качество могут обеспечить даже небольшие производители, и отечественное вино активно вытесняет иностранное. Как удалось добиться подобного результата?

Усиление поддержки виноградарства станет одним из главных трендов российского АПК в нынешнем десятилетии. Осенью 2021 года на фоне плохого урожая винограда из-за климатических катаклизмов правительство представило новую программу субсидий на общую сумму 25 млрд рублей до 2030 года. Предполагается, что к этому времени площадь виноградников в стране увеличится на 35%.

Примечательным моментом программы является список претендующих на участие в ней регионов. Помимо таких традиционных зон выращивания винограда, как Крым, Кубань, Ставрополье и республики Северного Кавказа, на федеральные субсидии претендуют Волгоградская и Оренбургская области и даже Татарстан.

Очень модный бизнес

Важнейшей тенденцией последних лет стало развитие малых форм российского виноделия. С середины прошлого десятилетия регуляторные требования к виноделам постепенно ослаблялись, что позволило многим небольшим хозяйствам стать полноценной частью рынка.

Подъем малых и средних виноделен хорошо демонстрирует первый рейтинг российских вин, представленный в конце 2021 года журналом Forbes. Крупные винодельни, такие как «Кубань-Вино», «Фанагория» и «Абрау-Дюрсо», в этом исследовании, безусловно, нашли свое достойное место. Но еще более важно то, что в рейтинге в большом количестве представлены небольшие производители, уже способные на равных конкурировать с признанными лидерами рынка. Нередко это семейный бизнес с несколькими гектарами виноградников.

В этом смысле российское виноделие сделало еще один важный шаг развития. Долгое время его принципиальным отличием от классических винодельческих стран наподобие Франции и Италии было доминирование крупных хозяйств – наследников советских винсовхозов. Теперь же ниша малых виноделен не просто появилась в легальном поле, но и активно пополняется.

«Мы делаем все для популяризации нашего вина в нашей стране, – говорит винодел Вадим Бердяев, чье крестьянское фермерское хозяйство находится в Анапском районе Краснодарского края. – Например, на этикетках мы используем только кириллицу и коллегам это советуем. Если те, кто привык к французским, итальянским и прочим зарубежным винам, сегодня попробуют российский продукт, думаю, многие из них удивятся, осознав, что мы, несмотря ни на что, тоже умеем делать вино».

От конкуренции ценой к конкуренции качеством

Основным стимулом для развития современного российского виноделия долгое время выступали девальвации рубля. А во время кризиса 2008 года виноделы смогли воспользоваться не только курсовыми преимуществами, но и экспансией торговых сетей, застолбив хорошие позиции на полках по всей стране.

Кризис 2014 года с двукратной девальвацией рубля был не настолько полезен для российского виноделия, потому что теперь уже сами сети стали активно импортировать вина, получая от производителей хорошие цены за большой объем закупок. Но на этот очередной вызов со стороны импорта российские виноделы ответили уже не ценой, а качеством. На рынок были выведены новые линейки вин, которые смогли успешно конкурировать с дорогими иностранными образцами. Для тех, кто настроен на новые открытия, отечественное виноделие постоянно преподносит новые бренды и вкусы.

Например, среди ценителей российских в большом почете автохтонные сорта винограда, такие как донские красностоп и сибирьковый, а также сорта, в европейском виноделии считающиеся периферийными, такие как каберне фран, который в регионе Бордо используется только для купажей. В упомянутом же рейтинге Forbes образцы этого сорта в российском исполнении завоевали второе и третье места.

В среднесрочной перспективе доля российских вин в продаже продолжит увеличиваться с текущих 58% в среднем на 1-2% ежегодно, говорится в вышедшем в 2021 году отраслевом исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). При этом аналитики отмечают хорошие результаты новых игроков рынка – относительно небольших виноделен с выручкой до 500 млн рублей и крестьянско-фермерских хозяйств.

«Потребление вина в России однозначно будет расти, – говорит севастополец Андрюс Юцис, один из самых молодых частных виноделов России. – Более того, сильно увеличивается не только интерес к российскому вину как таковому, но и российскому органическому вину – это новая тенденция рынка».

Тяжелый год

2021 год стал для российского виноделия очередным испытанием на прочность – на сей раз глобальными климатическими изменениями. По словам гендиректора компании «Фанагория» Петра Романишина, и урожайность винограда, и его валовый сбор оказались ниже среднемноголетних показателей. На это повлияли сначала зимние морозы, – а затем обильные дожди. В итоге потери урожая у одной из ведущих российских виноделен составили около 10% – с такими же проблемами столкнулось и большинство других производителей.

Впрочем, в некоторых популярных европейских регионах, таких как французские Бургундия и Божоле, последствия погодных катаклизмов были еще хуже: погибло 20-30% урожая. Как следствие, в 2022 году на мировом винном рынке ожидается дефицит отдельных популярных позиций, а цены на эти вина значительно вырастут. Смогут ли воспользоваться этой ситуацией российские производители?

Для ответа на этот вопрос следует напомнить, что после вступления в силу в 2020 году федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ» российским вином может считать только продукт, полностью произведенный из российского винограда без добавления импортного виноматериала. Такие условия позволили внедрить в России принятые в большинстве стран стандарты производства вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ). Однако рынок стал уязвим для колебания урожаев винограда, поскольку при нехватки своего сырья доливать импортный виноматериал больше нельзя.

Из-за нехватки винограда его рыночная стоимость, по словам Петра Романишина, выросла вдвое – с 30-45 рублей за килограмм в 2020 году до 65-80 рублей в 2021-м, а на наиболее ценные и востребованные сорта подскочили в цене до 125 рублей за килограмм. Кроме того, подорожали такие компоненты производства, как средства защиты растений (на 10-15%), запчасти для техники (в 1,5 раза), металл (в два раза). Сказалась и пандемия коронавируса: из-за кризиса во многих отраслях поставщики увеличивают цены, сталкиваясь с постоянным ростом своих расходов. В итоге, резюмирует Романишин, рост отпускных цен производителей российских вин в 2022 году ожидается на уровне 10-25%. К этому еще нужно добавить повышение цен у оптовых и розничных продавцов.

Что же касается потенциального роста потребления российского вина из-за ожидаемого подорожания французской и итальянской продукции, то здесь следует учитывать новую структуру импорта: после запрета ввоза виноматериала для розлива в бутылки на российских винзаводах объем импорта бутилированного вина резко вырос. «Российского вина из российского винограда слишком мало для удовлетворения запросов рынка», – констатирует Петр Романишин.

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Поскольку 2021 году был не самым лучшим по урожайности, затоваривания полок российским вином, а заодно и откровений в плане качества продукта ждать не приходится, добавляет член рабочей группы по винному туризму в Российском союзе туриндустрии Алексей Матвеенко. При этом, отмечает он, стоимость российских вин по-прежнему сильно зависит от общих инфляционных процессов. В ситуации, когда дорожает буквально все, вина вряд ли будут отставать от других товаров, а также от курса рубля.

Тем не менее, потребление российских вин однозначно повысится, прогнозирует Алексей Матвеенко. В целом, напоминает он, винная аудитория в России пока не слишком велика, а следовательно, потенциал роста рынка остается большим.

Сажайте больше

Выход из тех проблем, с которыми столкнулись российские виноделы, только один – расширение посадок винограда. Вопрос урожайности винограда и новых площадей виноградников для России сейчас стоит остро, признает Алексей Матвеенко: климатический фактор остается критическим для отрасли, и чтобы понизить риски, нужно увеличивать объемы производства.

Аналитики считают, что перед российским виноделием сейчас стоит судьбоносная дилемма:

либо игроки рынка будут расширять посадки виноградников и делать больше российского вина, полностью соответствующего новому законодательству, либо будут заниматься организацией контрактного производства за рубежом. Примеры последнего рода уже имеются. Один из крупнейших в недавнем прошлом игроков в сегменте игристых вин после того, как его продукция из импортных виноматериалов потеряла право называться российским вином, приостановил производство в России и стал выпускать свои хорошо знакомые потребителю изделия под той же маркой в Молдавии и Италии.

Производителей сложно осуждать за такие схемы – в конечном итоге, это бизнес. Ждать, пока массовый российский покупатель созреет до понимания того, как разбираться в вине, многие крупные компании точно не готовы. В то же время, отмечают эксперты НКР, увеличение площадей собственных виноградников предпочтительнее и для государства, и для самих виноделов. Для реализации этого сценария потребуется существенная господдержка, которая и был обещана виноделам в 2021 году.