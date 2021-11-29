В Краснодарском крае заявили о росте несырьевого экспорта в 2,5 раза

Несырьевой неэнергетический экспорт в Красноярском крае с 2011 года вырос в 2,5 раза, его доля на сегодняшний день составляет уже 71%, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Десять лет назад до 80% экспорта из Краснодарского края приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для дальнейшего развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить его объем в 2,5 раза. Сегодня доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет уже 71%», – приводятся его слова на сайте правительства региона.

Губернатор отметил, что Краснодарский край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Ближайшая цель – войти в пятерку.

«Для этого нужно расширять ассортимент, заходить с конкурентоспособными товарами на рынки отдельных стран. Наращивать поставки нашей инновационной продукции и технологий. Развивать экспорт услуг, в первую очередь в санаторно-курортном комплексе», – сказал глава региона.

Участие в дискуссии о подведении итогов поддержки экспорта за 10 лет также приняли спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр Руппель, представитель Российского экспортного центра Ксения Тагирова, председатель Торгово-промышленной палаты края Александр Ткаченко, директор Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников.

Бурлачко отметил, что работа депутатов направлена, в том числе, на создание условий для экспортного роста.

«Подавляющую долю поставок занимает продукция агропромышленного комплекса. Край занимает первое место по производству питьевого молока, поддерживаем виноградарей и виноделов, перспективное направление – производство зеленых товаров. Но большая часть экспорта приходится на страны ближнего зарубежья. Сегодняшняя встреча должна дать новые импульсы для дальнейшего развития и выхода на другие мировые рынки», – сказал он.

Перед дискуссией Кондратьев осмотрел демонстрационные стенды предприятий, поставляющих свою продукцию за рубеж.

Кубанские производители активно завоевывают международные рынки. Так, почти половину российского экспортного вина производят на Кубани. Его поставляют в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 27 стран мира. Масложировую продукцию – в 34 страны, молочную – в 26.

Отмечается, что с начала 2021 года предприниматели Кубани увеличили число экспортных сделок на международных электронных площадках в 30 раз

«Во время пандемии Центр поддержки экспорта региона стал проводником бизнеса на международные электронные площадки. В 2020 году на них заключили сделки на 635 тыс. долларов, в этом году сумма выросла в 30 раз – до 19,5 млн. Это большое подспорье, особенно для начинающих предпринимателей, действенный инструментарий, который позволяет выходить на зарубежные рынки», – сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что на базе Центра предприниматели могут получить широкий спектр услуг: от первичных консультаций до налаживания контактов с потенциальными партнерами, участия в международных выставках и приемах иностранных делегаций.

Представитель Российского экспортного центра Ксения Тагирова поблагодарила администрацию региона и губернатора за поддержку развития экспортного направления.

«В регионе сильный Центр поддержки экспорта, который показывает хорошие результаты. Благодаря совместной работе многие предприниматели края получают поддержку, в том числе и Российского экспортного центра, выходят на международные рынки. Будем и дальше развивать наше сотрудничество, тем более, что с каждым годом кубанская продукция становится все более востребованной», – сказала Тагирова.

Директор Центра поддержки экспорта Кубани Роман Воротников сообщил, что созданная в крае инфраструктура позволяет привлекать федеральное софинансирование, проводить мероприятия для поставщиков.

«Среди традиционных мер – налаживание контактов с иностранными партнерами, помощь в участии в выставках, организация приемов делегаций. В период пандемии особый упор сделали на дистанционный формат работы. Электронные торговые площадки открывают двери предпринимателям для выхода на зарубежные рынки», – сказал Воротников и поблагодарил администрацию края за поддержку.