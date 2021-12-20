Путин поручил принять меры по развитию винного туризма в России

Путин назвал приоритетные задачи спецслужб России

Глава российского государства Владимир Путин поздравил бывших и действующих сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности.

Этот праздник в России ежегодно отмечается 20 декабря. Путин, обращаясь к ветеранам органов безопасности, заявил, что они с честью «выдержали многие трудные испытания – в военное и мирное время», «всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, невзирая на риск». Как заявил президент России, именно ветераны доказали, что нет более высокой ценности, чем верная служба своей стране и своему народу. Действующие сотрудники спецслужб продолжают их героический путь и сохраняют традиции, передает «Звезда».

Путин отметил, что сейчас к работе спецслужб предъявляются повышенные требования из-за напряженной обстановки в мире и масштаба современных вызовов. В первую очередь, по его словам, это видно в сфере борьбы с терроризмом. Президент подчеркнул, что «за последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи». Так, «удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы». Путин рассказал, что за 11 лет предотвратили свыше 200 терактов, «многократно» снизилось «количество преступлений террористической направленности». В основном такие преступления предотвращаются на стадии подготовки. В 2021 году было предотвращено 61 деяние такого рода, включая 32 теракта. Он отметил, что нужно и впредь эффективно действовать, ликвидируя террористические ячейки.

Другими приоритетными задачами спецслужб Путин назвал сохранение наступательной тактики в контрразведке и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом. Он указал, что «возрастает роль внешней разведки». Кроме того, Путин отметил «грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ».

По его словам, государство и население России делает все необходимое для продуктивной работы спецслужб. Он призвал использовать данный потенциал максимальным образом. Путин выразил уверенность, что спецслужбы продолжат работать на совесть, и поблагодарил их за верность долгу и присяге.

Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что за год в стране нейтрализовали 23 бандитов, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков и 821 пособник. Были заблокированы счета порядка трех тысяч человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме, сумма на этих счетах превышает 100 млн рублей.