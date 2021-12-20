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Путин поручил принять меры по развитию винного туризма в России
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Президент Владимир Путин поручил утвердить комплекс мер по продвижению отечественных вин на внутреннем рынке, обратив внимание в том числе на развитие винного туризма.
«Обеспечить утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры», – передает ТАСС сообщение Кремля. Помимо этого, предполагается поэтапно увеличивать минимальную долю российской винодельческой продукции в ассортименте розничных сетей и организаций общепита, имеющих необходимую лицензию, в том числе за счет приоритетного предложения таких товаров.
Поручение дано правительству России, а также властям Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Срок исполнения установлен до 1 июля 2022 года.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что большинство россиян предпочитают полусухие или сухие вина, самой большой популярностью пользуются красные.
Путин заявил о планах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что обсуждал с правительством вопросы дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году.
«С правительством уже говорили на этот счет. <...> Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему. Потому что действительно, я в начале говорил, (идет) борьба с пандемией, ситуация остается сложной, есть определенные ограничения. И мы должны подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», – передает РИА «Новости» ответ Путина на вопрос о продлении мер поддержки бизнесу.
Ранее Путин, выступая на G20, заявил, что в 2020 году в России на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда.
До этого представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.
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Путин: Причину помешать России всегда найдут
Россия будет реагировать на попытки других стран «оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных преимуществ», заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.
«Все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения своих конкурентных преимуществ, должны встречать с нашей стороны определенную реакцию. И мы, конечно, будем это делать», – приводит ТАСС слова Путина.
По его словам, причину помешать России всегда найдут, в том числе и с помощью санкций и использования экологической повестки.
Ранее Россия наложила вето на заседании СБ ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. По словам политолога Евгения Сатановского, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада, которую предотвратила Россия.
Россияне назвали Владимира Путина политиком года
Политиком 2021 года, по мнению большинства россиян (21%), стал президент России Владимир Путин, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
На втором месте – премьер-министр Михаил Мишустин, третье занял министр иностранных дел Сергей Лавров, на четвертом – глава Минобороны Сергей Шойгу, топ-5 замыкает председатель ЛДПР Владимир Жириновский, говорится в сообщении на сайте ФОМ.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос проводился 4–5 декабря в 53 субъектах, в нем приняли участие 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Ранее Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, заняв девятую строчку, а возглавили рейтинг экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, следует из результатов опроса компании YouGov.
Путин назвал приоритетные задачи спецслужб России
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил бывших и действующих сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности.
Этот праздник в России ежегодно отмечается 20 декабря. Путин, обращаясь к ветеранам органов безопасности, заявил, что они с честью «выдержали многие трудные испытания – в военное и мирное время», «всегда профессионально и самоотверженно выполняли поставленные задачи, невзирая на риск». Как заявил президент России, именно ветераны доказали, что нет более высокой ценности, чем верная служба своей стране и своему народу. Действующие сотрудники спецслужб продолжают их героический путь и сохраняют традиции, передает «Звезда».
Путин отметил, что сейчас к работе спецслужб предъявляются повышенные требования из-за напряженной обстановки в мире и масштаба современных вызовов. В первую очередь, по его словам, это видно в сфере борьбы с терроризмом. Президент подчеркнул, что «за последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи». Так, «удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы». Путин рассказал, что за 11 лет предотвратили свыше 200 терактов, «многократно» снизилось «количество преступлений террористической направленности». В основном такие преступления предотвращаются на стадии подготовки. В 2021 году было предотвращено 61 деяние такого рода, включая 32 теракта. Он отметил, что нужно и впредь эффективно действовать, ликвидируя террористические ячейки.
Другими приоритетными задачами спецслужб Путин назвал сохранение наступательной тактики в контрразведке и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом. Он указал, что «возрастает роль внешней разведки». Кроме того, Путин отметил «грамотную и четкую работу сотрудников ФСО и Главного управления специальных программ».
По его словам, государство и население России делает все необходимое для продуктивной работы спецслужб. Он призвал использовать данный потенциал максимальным образом. Путин выразил уверенность, что спецслужбы продолжат работать на совесть, и поблагодарил их за верность долгу и присяге.
Напомним, в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что за год в стране нейтрализовали 23 бандитов, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков и 821 пособник. Были заблокированы счета порядка трех тысяч человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме, сумма на этих счетах превышает 100 млн рублей.
Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Байденом
Главы России и США Владимир Путин и Джо Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать «красные линии», на встрече разногласия зафиксировали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
«Одно дело – говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое – сильно не соглашаться в чем-то друг с другом. И здесь, конечно, к сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам: это Путин говорил о наших «красных линиях», о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать «красные линии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом атмосфера между лидерами деловая и уважительная, отметил пресс-секретарь. Говоря о разногласиях, Песков отметил, что их не то чтобы стало больше, их «просто зафиксировали в том объеме, в котором они уже были».
Ранее Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.
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Путин заявил о необходимости трансформации всей экономической жизни страны
России после быстрого восстановления экономики необходим быстрый и качественный рост, предстоит трансформация всей экономической жизни, заявил президент Владимир Путин на съезде РСПП.
«Предстоит трансформация всей экономической жизни: это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание новых отраслей, и развитие инфраструктуры», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что все поставленные задачи будут решать вместе с бизнесом.
«Уже в середине текущего года российская экономика восстановилась от последствий эпидемии коронавируса, вышла на докризисный уровень, показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года. Такое быстрое восстановление эконом динамики это ощутимый видимый результат работы всего делового сообщества», – отметил глава государства.
Между тем ранее Путин предупредил, что темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон».
Песков: Путин знает про теории о его «двойниках» и смеется над этим
Президент России Владимир Путин знает про теорию о своих «двойниках», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
«Конечно. Он улыбается, смеется», – ответил Песков на вопрос, знает ли Путин об этом и как реагирует, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Ранее президент Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника в целях безопасности, однако глава государства отказался от этой идеи.
В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны России Евгений Муров также отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью».
Путин заявил о преимуществе «Спутника V» перед другими вакцинами против «омикрона»
«Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации, заявил президент России Владимир Путин на съезде РСПП.
«Спутник V» наш работает хорошо, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если, конечно, у них есть такая необходимость и желание», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
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Вместе с тем Путин призвал активнее работать с ВОЗ.
«Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям», – отметил президент.
Ранее президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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Песков рассказал об отношении Путина к TikTok
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин из Telegram-каналов в основном читает информагентства, и надеется, что глава государства не видел ни одного тик-ток.
«Агентства, на самом деле, агентства в Telegram-каналах», – заявил Песков в эфире телеканала RTVI в ответ на вопрос, что он обычно читает из Telegram-каналов, передает РИА «Новости».
По его словам, Путин очень любит канал «Усы Пескова» за «очень хороший, злой, но элегантный юмор». На вопрос, видел ли Путин хоть один тик-ток, Песков сказал: «Надеюсь, что нет» и засмеялся.
Также Песков рассказал, что в дороге президент обычно читает указы, справки, обращения, письма, иногда просматривает прессу.
«У него в самолете всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает. А читает он: адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию», – отметил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему не пользуется интернетом – по его словам, у него нет на это времени.
В Египте ужесточили правила въезда в страну для непривитых туристов
Туристам, прибывающим в Египет, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», – говорится в сообщении туроператора TUI Россия, передает «Интерфакс».
ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты и времени забора биоматериала в лаборатории. В справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории, должно быть указано точное время и дата сдачи теста, QR-код. Документ должен быть на английском или арабском языке, также необходимо указать метод тестирования (тип RT-PCR).
Также туристу необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Справка потребуется всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.
Для российских туристов, вакцинированных «Спутником V» правила не изменились: въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.
Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.
Ранее в минздраве Египта сообщили, что обнаружили в стране первые случаи заражения «омикроном», инфицированные находятся в изоляции.
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Путин заявил о быстром распространении «омикрона»
Последствия нового штамма коронавируса «омикрон» пока непонятны, однако он быстрее распространяется, это очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются, заявил президент России Владимир Путин.
«Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого «омикрона». Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. «Мы это должны знать», – добавил Путин. И заметил, что «омикрон» быстрее распространяется, это уже очевидно, поэтому требования к ревакцинации повышаются.
«Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», – сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Путин также попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
В Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности Путина
Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия-1».
На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: «Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?», сообщает РИА «Новости».
«Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую», – добавил Песков.
По его словам, именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности. «И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной», – отметил Песков.
Он также добавил, что смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.
«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», – сказал Песков.
Напомним, Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.
Песков рассказал об отношении Путина к выборам в 2024 году
Президент России Владимир Путин еще не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, тема транзита власти в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
«Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании. Он еще не определился, и, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. Но в этих условиях, наверное, обсуждение темы транзита – это удел, точнее заработок разных политологов и так далее», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он отметил, что обсуждение транзита власти в 2024 году – «не тема повестки дня в Кремле вообще».
Также он добавил, что Владимира Путина наверняка будут предпочтения в отношении будущего кандидата на пост президента РФ, но выбор сделают избиратели.
«Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то и наверняка он этого кого-то порекомендует. Он вправе будет высказать свои предпочтения, но президентом следующим будет понятно кто – тот, за кого проголосуем мы с вами», – подчеркнул Песков.
Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы.
Напомним, в палату представителей конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
В МИД России раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.
Путин призвал доработать законопроект о сертификатах для вакцинированных
Президент Владимир Путин попросил доработать законопроект о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.
«До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность системы сертификатов [вакцинированного]. Она должна надежно работать именно для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», – передает его слова РИА «Новости».
«Остановлюсь на теме, которая затрагивает все отрасли экономики, а главное - всех граждан страны. Речь об использовании так называемых сертификатов вакцинированных. Как вы знаете, законопроект, по которому планировалось установить обязательные требования такого сертификата на транспорте, в самолете или поезде, был снят с рассмотрения Госдумой», – добавил Путин, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, что в России установят единые требования к ковид-сертификатам.
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Путин заявил о необходимости повышения технологического суверенитета
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей согласился с тезисом о том, что в России необходимо повышать технологический суверенитет.
«Потому что мир достаточно жесткий, а в некоторых его проявлениях и жестокий. Я уже упоминал о политически окрашенных санкциях. Но в основе лежит желание использовать все инструменты, и подчас недобросовестные, для конкурентной борьбы. И здесь окраска этих санкций может быть какой угодно, но цель одна – создать наиболее благоприятные условия для своих компаний, я имею в виду наших партнеров-конкурентов», – сказал Путин. «Поэтому мы должны думать над повышением своего технологического суверенитета именно исходя из этих соображений», – добавил он, передает ТАСС.
По его словам, в России 250 частных технопарков и это хороший показатель, значит, что меры поддержки IT-сферы работают. «Это касается и существенного снижения уровня взносов в социальные фонды с 14 до 3%, и сокращения налога на прибыль с 20 до 3%. И это конечно существенно помогло в развитии отрасли в целом», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства добавил, что нужно стремиться решить проблему цифрового неравенства в стране уже к 2024-2025 годам.
Ранее Путин заявил, что для успешного противостояния новым санкциям, вводимым против России и ее науки, стране нужно укреплять суверенитет.