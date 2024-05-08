Тбилиси перечислил сходства акций радикалов в Грузии с «Майданом»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Прямые параллели – видим пару новобрачных, видим, как кто-то во время акций играет на фортепиано. Видим многое другое. Видим постановку и проведение всех тех ритуалов, которые были тогда», – сказал он.

По словам главы спикера законодательного органа Грузии, «таким визуалом просто нам красиво заворачивают акции насилия».

«Несколько месяцев назад, когда в Грузии начали расследовать тренинги проведения насильственных акций зарубежными специалистами, мы увидели, чему обучают, какие сценарии готовят. Теперь видим осуществление этих сценариев - и это прямые параллели с «майданом», – сказал Шалва Папуашвили.

Он выразил «сожаление» отсутствием реакции Запада на штурм парламента радикалами.

«Более того, на второй день мы услышали от некоторых западных акторов рассуждения о мирных акциях и полицейском насилии», – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, «на деле параллели с Украиной очень явственны. Мы даже слышали, как организаторы акций роняют слова о возможных жертвах».

Шалва Папуашвили обратил внимание на заявление СГБ Грузии от 8 мая о готовящемся развитии «насильственного сценария про проекту «майдана».

«Оппозиция изначально говорила о том, что ответит нам на выборах в парламент в октябре. Но потом получила сигналы из-за рубежа от своих покровителей и теперь настроена на насильственные действия», – заявил председатель парламента Грузии.