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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    15 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    6 комментариев
    8 мая 2024, 14:14 • Новости дня

    Посол ЕС в Кишиневе пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что чувствует себя Гринчем из-за обвинений в краже Дня Победы.

    По словам посла, в последние дни на фоне требования миссии Евросоюза в Молдавии предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая в Сети начали появляться сообщения о том, что он «украл День Победы», передает РИА «Новости».

    «Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн», – сказал Мажейкс в эфире телеканала TV8.

    Для ЕС 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, впоследствии переросшее в создание объединения, добавил посол.

    Ранее в Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах.

    8 мая 2024, 03:24 • Новости дня
    Названы доходы от замороженных Euroclear российских активов

    Замороженные российские активы в Euroclear принесли 1,6 млрд евро в 2024 году

    Названы доходы от замороженных Euroclear российских активов
    @ Euroclear/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    За первый триместр 2024 года замороженные российские активы в депозитарии Euroclear на сумму свыше 200 млрд евро принесли 1,6 млрд евро, свидетельствуют данные Euroclear.

    Глава Euroclear Валери Урбен сообщила, что управление этими активами «достаточно сложное», поскольку приходится «постоянно реагировать» на новые санкции и «ответные российские меры». В управлении задействованы около 100 сотрудников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Echo.

    Напомним, Убрэн предостерегла от конфискации замороженных российских активов, хранящихся на платформе. Решение насчет изъятия доходов от замороженных на площадке Euroclear активов России ожидается «через несколько недель». Если ЕС решится пойти на это, то это может привести к банкротству основного европейского депозитария ценных бумаг Euroclear.

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    8 мая 2024, 08:53 • Новости дня
    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива

    EUobserver: Страны ЕС намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля, сообщает EUobserver.

    В него не войдут ограничения на поставки российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия, а также на свободу передвижения российских дипломатов на территории Евросоюза, передает ТАСС информацию портала.

    В то же время, в санкционный список попадут 52 российские и иностранные компании, которых ЕС подозревает в поставках в Россию запрещенной продукции, в частности, компонентов беспилотников.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

    Ранее сообщалось, что новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия.

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    7 мая 2024, 20:53 • Новости дня
    Молдавия разрешила поставки российского газа в Приднестровье

    Reuters: Власти Молдавии разрешили покупку российского газа для Приднестровья

    Молдавия разрешила поставки российского газа в Приднестровье
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не будут препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье после истечения срока действия транзитного соглашения с Украиной в этом году, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    Парликов заявил, что Приднестровье может покупать российский газ после того, как истечет срок соглашения о транзите через Украину после 2024 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

    Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял о планах возобновить с мая по сентябрь 2024 года закупки газа у «Газпрома», кроме того, топливо будет приобретаться у других стран.

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика продолжает получать российский газ через коррупционные схемы у европейских посредников.

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    8 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    ЕС задумался о введении санкций против Стивена Сигала
    ЕС задумался о введении санкций против Стивена Сигала
    @ Софья Сандурская/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала, сообщил брюссельский портал EUobserver со ссылкой на представителя ЕС.

    По его словам, Сигала внесут в черный список при наличии юридических оснований полагать, что он мог нанести вред Украине, передает ТАСС. EUobserver сообщил также, что Евросоюз может внести в черный список певца Shaman.

    Во вторник Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации российского лидера Владимира Путина.

    Напомним, актер получил в 2016 году гражданство России.

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    7 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы

    Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине

    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение властей Берлина запретить демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, является неприемлемым, заявили в посольстве России в ФРГ.

    Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.

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    8 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию, нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

    И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.

    В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.

    Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.

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    7 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Президент Кубы прилетел в Россию

    Президент Кубы прилетел в Россию для присутствия на параде Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву, чтобы лично присутствовать 9 мая на параде Победы на Красной площади.

    Отмечается, что кубинский лидер будет присутствовать на параде Победы, после чего проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    7 мая 2024, 20:08 • Новости дня
    Названы сроки принятия решения по изъятию доходов от российских активов

    Глава Euroclear: Решение об изъятии доходов от российских активов будет через несколько недель

    Tекст: Вера Басилая

    Решение насчет изъятия доходов от замороженных на площадке Euroclear активов России ожидается «через несколько недель», ЕК получит менее 89% от всех доходов после уплаты налогов, заявила новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн в интервью бельгийской газете «Эко».

    Убрэн уточнила, что общая сумма доходов, которые предполагается изъять, около 2 и 3 млрд евро, а Евросоюз получит около 87% или 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов, передает ТАСС.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнута договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация ЕС российских активов может привести к крайне печальным последствиям для всего финансового мира.

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    8 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Единственный советский истребитель И-16 взлетел в Новосибирске

    Единственный в России восстановленный советский истребитель И-16 взлетел в Новосибирске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны, поднялся в небо и примет участие в параде 9 мая в Новосибирске.

    Как рассказал президент фонда «Крылатая память победы» Борис Осятинский, И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который будет участвовать в акции «Бессмертный авиаполк», передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что фрагменты боевого самолета, который состоял 155 истребительного авиаполка и совершил вынужденную посадку летом 1941 года, были обнаружены в июне 1992 года в Карелии. В 1992 году участники проекта «Крылатая память Победы» перевезли фрагменты в Новосибирск, где технику реконструировали.

    Ранее Новосибирский авиазавод им. Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.

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    8 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    Президент Лаоса прибыл с визитом в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в среду прибыл с визитом в Россию, сообщил представитель посольства страны в Москве.

    Источник РИА «Новости» проинформировал, что самолет лидера народно-демократической республики приземлился в столичном аэропорту.

    В Кремле сообщали ранее, что Тхонглун Сисулит станет одним из почетных гостей на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Кроме того, ранее в среду стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Он также планирует принять участие в параде Победы.

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    8 мая 2024, 11:27 • Новости дня
    Юные «Волонтеры Победы» открыли тематическую программу в Артеке

    Tекст: Ольга Никитина

    В Международном детском центре «Артек» для участия в тематической программе «Послы Победы. Артек» собрались 25 представителей движения «Волонтеры Победы». За три недели смены юные активисты познакомятся с основами проектной деятельности, а также подготовятся к сопровождению всероссийских и международных акций.

    «Я очень рада и горжусь, что стала участником слета «Послы Победы. Артек». Очень огромная честь, уважение и желание научиться чему-то новому и поделиться знаниями. Каждый уголок Гурзуфа пропитан интересными и значимыми историями и подвигами Героев. Рада, что мы станем соорганизаторами памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Программа насыщена множеством интересных и патриотичных мероприятий. Будет уникальная возможность встретиться и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Этот слет мне уже подарил много эмоций, бесценного опыта и знаний, которые я обязательно постараюсь реализовать у себя в регионе», – отметила юный «Волонтер Победы» из Калужской области Екатерина Малютина.

    Дополнительная общеразвивающая программа «Послы Победы. Артек» пройдет с 4 по 25 мая. В рамках программы участники пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтерского движения. Кроме того, программа позволит участникам познакомиться с особенностями проведения проектов «Послы Победы» и подготовиться к участию в подобных проектах для сопровождения ключевых памятных мероприятий в стране.

    Так, в преддверии Дня Победы юные «Волонтеры Победы» примут участие в высадке Сада Памяти на территории лагеря, сопроводят Героев и зрителей различных мероприятий, также раздадут символ воинской славы – Георгиевскую ленту.

    12 мая в Артеке пройдет трансляция Всероссийского видеоархива «Код доступа: освобождение Крыма», который будет посвящен 80-летию освобождения Крымского полуострова и героизму советских солдат, проявленных в ходе стратегической операции. Фильм представит автор проекта и руководитель направления «Моя история».

    Юные «Волонтеры Победы» напишут Письма Победы с теплыми словами, адресованными ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. «Волонтеры Победы» Республики Крым передадут их Героям в преддверии праздничных дней.

    Волонтеры Победы проводят тематические смены для учащихся школ во всероссийских и международных детских центрах. Стать участником конкурсного отбора на дополнительную общеразвивающую программу «Послы Победы. Артек» мог любой желающий в возрасте от 14 до 17 лет, подавший заявку на мероприятие на сайте волонтерыпобеды.рф. Претендентам на участие также необходимо было записать подкаст #Нескучнаяистория, рассказав на личном примере, как интересно подойти к изучению историю.

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    8 мая 2024, 13:52 • Новости дня
    Стало известно о присутствии главы Гагаузии 9 мая на параде Победы в Москве

    Стало известно о присутствии главы Гагаузии Гуцул 9 мая на параде Победы в Москве

    Стало известно о присутствии главы Гагаузии 9 мая на параде Победы в Москве
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая, сообщили в пресс-службе главы Гагаузии.

    Известно, что Гуцул находится в Москве, где планирует принять участие в параде Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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    8 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Известно, что поздравительная телеграмма была передана через посла КНДР в России Син Хон Чхоля, передает ТАСС.

    На 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парады пройдут в семи городах-героях и в 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

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    8 мая 2024, 13:45 • Новости дня
    Синоптики: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

    Синоптик Тишковец: Погода в Москве 9 мая не помешает пролету авиации на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погода 9 мая не помешает авиации совершить пролет над Москвой на параде Победы, прогнозирует ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По данным Гидрометцентра, в Москве 9 мая температура воздуха опустится до 3-5 градусов тепла, возможен мокрый снег, скорость ветра может достигнуть 8-13 м/с с порывами 15-20 м/с, передает ТАСС.

    По словам Тишковца, для безопасного полета необходимо учитывать так называемый минимум погоды – метеорологическую (полетную) дальность видимости и нижнюю границу облачности.

    Он добавил, что, учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж.

    Тишковец уточнил, что если вспомогательная авиация рассеет облачность из точки выноса на северо-западе, то метеоусловия будут лучше. По его словам, ветер в пограничном слое ожидается устойчивый со средней скоростью 40-50 км/ч.

    Напомним, движение на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет закрыто 9 мая.

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