Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.2 комментария
Посол ЕС в Кишиневе пожаловался на обвинения в краже Дня Победы
Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс пожаловался на обвинения в краже Дня Победы
Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что чувствует себя Гринчем из-за обвинений в краже Дня Победы.
По словам посла, в последние дни на фоне требования миссии Евросоюза в Молдавии предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая в Сети начали появляться сообщения о том, что он «украл День Победы», передает РИА «Новости».
«Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн», – сказал Мажейкс в эфире телеканала TV8.
Для ЕС 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, впоследствии переросшее в создание объединения, добавил посол.
Ранее в Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах.