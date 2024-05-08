Посол ЕС в Кишиневе пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

Tекст: Валерия Городецкая

По словам посла, в последние дни на фоне требования миссии Евросоюза в Молдавии предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая в Сети начали появляться сообщения о том, что он «украл День Победы», передает РИА «Новости».

«Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн», – сказал Мажейкс в эфире телеканала TV8.

Для ЕС 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, впоследствии переросшее в создание объединения, добавил посол.

Ранее в Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах.