СМИ: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию

Infotrans Media Belarus: Китай резко поднял тарифы на поставки в Россию и Белоруссию

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным портала, рост стоимости связан с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также с большими задержками на границах, передает РИА «Новости».

Тарифы выросли на 500-800 долларов в зависимости от конечного пункта, а плата за перевозку морским путем поднялась от 800-1000 до 1,3-1,5 тыс. долларов в зависимости от порта отправления.

При этом большая часть свободных мест на судах в мае уже забронирована.

Между тем, по словам управляющего партнера российского ООО «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, рост тарифов на железнодорожные перевозки из Китая в Россию исключен самим фактом существования рынка.

«По морю все просто – можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», – сказал эксперт.

Безбородов добавил, что рынок контейнерных перевозок свободный и по морю, и по железной дороге.

«То есть можно выбрать десятки точек отправления в Китай. Как минимум один шести железнодорожных погранпереходов, один из двадцати автомобильных погранпереходов для доставки собственного груза в Россию или в Белоруссию, или даже в Европу. Поэтому вариаций миллион», – пояснил он.

Также существует множество разных операторов и владельцев подвижного состава.

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