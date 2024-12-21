Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу утром Казань подверглась налету украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, в период с 7.40 до 9.20 произошли три атаки с разных направлений. Три беспилотника были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», – сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Минниханов прибыл к одному из поврежденных домов. Он призвал жителей не поддаваться панике и «поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации». По данным пресс-службы главы региона, было зафиксировано восемь прилетов – «из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив».

В результате налета произошли пожары в нескольких района города. Пострадали высотные элитные дома. Самые серьезные повреждения получил жилой комплекс «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание высотой 120 м. В районе 30-го этажа произошло открытое горение, которое вскоре было ликвидировано. В Приволжском районе города получил повреждения шпиль ЖК «Манхэттен», а в Кировском – крыша четырехэтажного дома на ул. Клары Цеткин.

Жильцов поврежденных домов и сотрудников предприятия эвакуировали в безопасные места. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал, но несколько жильцов получили порезы от вылетевших стекол. В городе был развернут оперативный штаб, организованы места горячего питания.

По данным «Коммерсанта», после атаки беспилотников ВСУ Следственный комитет начал расследование уголовного дела о теракте (ст. 205 УК РФ).

В мэрии Казани заявили о выборочной эвакуации в школах. На промышленных предприятиях эвакуировались смены, работники находились в укрытиях, а жителей просили спускаться в подвалы при звуках сирены. Вводились временные ограничения на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова. В целях безопасности в Казани на два дня отменены массовые мероприятия.

«Вооруженным силам противника нечем похвастаться на фронтах. Чем хуже для ВСУ обстоят дела на фронте, тем больше будет наноситься ударов вглубь территории России. Зеленскому и компании нужно хоть что-то продемонстрировать в качестве успеха», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Спикер подчеркнул, что, судя по видео из Казани, как минимум два беспилотника типа «Лютый» не были сбиты или подавлены средствами РЭБ, а попали в верхние части многоэтажек. По словам собеседника, идентифицировать тип украинского БПЛА удалось по внешнему виду.

Эти дроны, боевая часть которых составляет около 50 кг, способны преодолевать расстояние примерно в 1 тыс. км. Ранее подобные дроны-камикадзе атаковали цели в Сочи, Крыму, Краснодарском крае и Новороссийске. «Лютый» называют копией турецкого БПЛА «Байрактар».

«Гадать, куда летели беспилотники, не приходится, но факт в том, что пострадали жилые дома. Скорее всего, к этому привела ошибка при составлении полетного задания, потому что попали в самую верхушку здания», – отметил эксперт, добавив, что ВСУ просто не в курсе, что в Казани построены высотные здания.

По его словам, противника «не сильно волнует, куда упадут его беспилотники». «Мы неоднократно были свидетелями ударов по Москве-Сити, где нет никаких военных объектов. Накануне врио Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке жилой застройки в Рыльске из РСЗО HIMARS.

Противнику без разницы. В данном случае ему хотелось бы уничтожить военный объект, но если он хорошо прикрыт, то бьют по жилым зданиям»,

– добавил Онуфриенко.

Эксперт объяснил также, почему противнику удается наносить подобные удары вглубь территории.

«Невозможно создать такую систему противовоздушной обороны, которая гарантированно ликвидирует все угрозы. Это не удается ни одной стране мира. Борьба меча и щита – извечная. Мы совершенствуем систему ПВО, а противник совершенствует систему обхода. Протяженность линии боевого соприкосновения более 2,5 тыс. километров с учетом участка, проходящего по Черному морю. Так что противник может проникать на нашу территорию», – пояснил Онуфриенко.

Он особо отметил, что Израилю, границы которого в сотни раз меньше, тоже не удается создать полностью эффективную систему противоракетной обороны.

«ВСУ специально бьют по жилым домам, по медучилищам и детсадам. Надо принимать это во внимание и размещать дополнительные средства наблюдения. Тем более Казань во многом промышленный центр России», – добавляет военный эксперт Василий Дандыкин.

Он согласен с тем, что с развитием беспилотной авиации попыток со стороны Украины наносить подобные удары будет больше. «Запад, не стесняясь, передает Украине технологии и беспилотники. В некоторых дронах появляются зачатки искусственного интеллекта для целенаправленного нанесения удара. То есть кроме запрограммированного маршрута такие беспилотники смогут самостоятельно обходить препятствия», – пояснил спикер.

С развитием технологий меняется и тактика применения современных вооружений, в том числе беспилотников.

«В обращении с беспилотникам ищут наиболее тактически эффективные подходы, поэтому теперь пуски происходят волнами с разных направлений. Это уже типичный вариант.

Казань подверглась атаке, потому что это глубинная цель», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

Военный эксперт подчеркивает, что удар наносился по жилым зданиям ради эффекта. «ВСУ совершают теракты в ожидании 20 января, когда избранный президент США Дональд Трамп официально придет к власти. Трамп говорил, что намерен бороться за урегулирование, но Зеленский, видимо, ни в какую не соглашается на перемирие, а идет по пути разжигания конфликта. Он хочет втянуть в конфликт европейские государства, чтобы затянуть свое нахождение у власти», – полагает Кошкин.

Дандыкин подчеркивает, что нужно усиливать наблюдение не только за военными, но и гражданскими объектами, причем в разных регионах, не только в Татарстане. «Сейчас противник готов на все и не считается ни с чем, ему по барабану репутация. Зеленскому, который съездил в Брюссель, дали карт-бланш. Главное для него – это запугать народ перед новогодними праздниками, посеять панику. Противник будет в ближайшие дни активизироваться, может быть, поднимет спящие террористические ячейки. К сожалению, им есть, кого вербовать, как показали недавние события в Москве», – добавил спикер.

Эксперт не исключает, что налет беспилотников на Казань стал проверкой с целью подобраться ближе к более серьезным объектам на территории промышленных кластеров в Татарстане, потому что «ранее были прилеты в Башкирии», а «сейчас противник потерял всякое чувство меры и, как сказал накануне президент России Владимир Путин, Запад объявил войну Русскому миру, который включает и Татарстан».

«Я считаю, что это прежде всего имиджевый удар. Казань – красивый город. Нам же нужно бить постоянно и регулярно, неожиданно для врага, причем выбирать серьезные цели. Поступать по-другому с противником нельзя. То, что происходит сейчас, – это террор. Украину нужно признать террористическим государством, включая все ее спецслужбы и ВСУ», – считает Дандыкин.