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Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась
Хинштейн сообщил об отсутствии детей среди погибших при обстреле Рыльска Украиной
Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, а не шесть, как указывалось ранее, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести – нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», – сказал Хинштейн в видеообращении в Telegram.
Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибших и жителям Рыльска, подчеркнув, что правительство региона окажет пострадавшим максимальную помощь, передает ТАСС.
Количество пострадавших составило 12 человек, из которых девять находятся в областной больнице. Восьми пострадавшим диагностированы легкие повреждения, состояние еще одного человека оценивается как средней тяжести.
Он также сообщил, что возвращается из Рыльска, где провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. Всего пострадали девять объектов, семь из которых являются объектами социальной инфраструктуры. Помимо этого, повреждения получили несколько малоэтажных жилых домов и частных строений, в ряде домов выбиты окна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Сообщалось, что погибли шесть человек, включая ребенка.