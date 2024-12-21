Эксперт объяснил налет беспилотников на Казань провалами ВСУ на фронте

Эксперт Онуфриенко объяснил налет беспилотников на Казань провалами ВСУ на фронте

Tекст: Андрей Резчиков

«Вооруженным силам противника нечем похвастаться на фронтах. Чем хуже для ВСУ обстоят дела на фронте, тем больше будет наноситься ударов вглубь территории России. Зеленскому и компании нужно хоть что-то продемонстрировать в качестве успеха», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Спикер подчеркнул, что, судя по видео из Казани, как минимум два беспилотника типа «Лютый» не были сбиты или подавлены средствами РЭБ, а попали в верхние части многоэтажек. По словам собеседника, идентифицировать тип украинского БПЛА удалось по внешнему виду.

«Гадать, куда летели беспилотники, не приходится, но факт в том, что пострадали жилые дома. Скорее всего, к этому привела ошибка при составлении полетного задания, потому что попали в самую верхушку здания», – отметил эксперт, добавив, что ВСУ просто не в курсе, что в Казани построены высотные здания.

По его словам, противника «не сильно волнует, куда упадут его беспилотники». «Мы неоднократно были свидетелями ударов по Москве-Сити, где нет никаких военных объектов. Накануне врио Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке жилой застройки в Рыльске из РСЗО HIMARS. Противнику без разницы. В данном случае ему хотелось бы уничтожить военный объект, но если он хорошо прикрыт, то бьют по жилым зданиям», – добавил Онуфриенко.

Эксперт объяснил также, почему противнику удается наносить подобные удары вглубь территории.

«Невозможно создать такую систему противовоздушной обороны, которая гарантированно ликвидирует все угрозы. Это не удается ни одной стране мира. Борьба меча и щита – извечная. Мы совершенствуем систему ПВО, а противник совершенствует систему обхода. Протяженность линии боевого соприкосновения более 2,5 тыс. километров с учетом участка, проходящего по Черному морю. Так что противник может проникать на нашу территорию», – пояснил Онуфриенко.

Он особо отметил, что Израилю, границы которого в сотни раз меньше, тоже не удается создать полностью эффективную систему противоракетной обороны.

По данным Минобороны России, в субботу утром киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани. В период с 7.40 до 9.20 мск на город были совершены три атаки с разных направлений. Всего в атаке было задействовано шесть беспилотников. Три из них были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате налета произошли пожары в нескольких района города. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников.

Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о массовой атаке БПЛА на дома мирных жителей.

«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей утром прямо в их дома», – сообщается в Telegram-канале Минниханова.

По данным главы региона, на месте развернут оперативный штаб, жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания.