Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар? сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак.

Сеновоз отметил, что такая тактика позволяет ВСУ атаковать цели последовательно, используя несколько коптеров за раз. Эти удары создают дополнительные сложности для обороны города и увеличивают риск для мирных жителей. Это создает сложные условия для работы служб, поскольку атаки продолжаются даже во время проведения спасательных операций.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость усиления мер безопасности для защиты мирного населения.

Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.