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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    18 сентября 2024, 11:39 • Новости дня

    Мэр Энергодара сообщил об атаке более десяти дронов

    Мэр Энергодара Сеновоз: Более 10 дронов пытались атаковать город

    Tекст: Константин Сергеев

    Утром более десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС (ЗАЭС).

    «Более десяти дронов, основную часть защитникам города удалось нейтрализовать, сбили. Два попали в газовоз на заправке», – приводит слова главы Энергодара Эдуарда Сеновоза Telegram–канал телеканала «Россия 24».

    Заправка, на которой находилась машина, не была повреждена.

    «Удары ВСУ по Энергодару приняли системный характер. Они наносятся по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС и могут быть опасны для станции», – сообщил мэр Сеновоз.

    Вместе с тем, по словам главы города, власти справляются с последствиями ударов, необходимости в эвакуации населения нет.

    Ранее во вторник мэр Энергодара Сеновоз сообщил об отключении электроснабжения из-за обстрела ВСУ.

    17 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. Об этом пишет польский журнал Onet со ссылкой на участников переговоров.

    «По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК

    Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

    Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

    Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

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    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой

    Politico: Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область

    Politico: Залужный считал план Зеленского по вторжению в Курскую область авантюрой
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные командующие ВСУ, включая экс-главкома Валерия Залужного, не поддержали идею вторжения в Курскую область, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за отсутствия четкой стратегии дальнейших действий, сообщило издание Politico.

    Украинские военные чиновники сообщили, что командующие скептически отнеслись к нападению на Россию, считая его рискованным шагом без четко разработанного плана, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания Politico.

    Залужный, в частности, указал на отсутствие ясности в плане относительно дальнейших действий после пересечения границы. По его мнению, отсутствие таких деталей делает операцию авантюрной и увеличивает вероятность негативных последствий.

    Чиновники также отметили, что Зеленский не смог предоставить четкие ответы на вопросы Залужного.

    Министерство обороны России сообщало, что украинская сторона на Курском направлении потеряла более 13 тыс. человек за весь период боевых действий.

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    18 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    «Думаю, что нет», – заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

    Она объяснила, что ее задача – управлять Мексикой, и ее ответственность находится там. Шейнбаум не исключила, что поедет на некоторые международные мероприятия, но «путешествовать» много не будет, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнула, что курс внешней политики определен конституцией Мексики, который предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов.

    Инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин.

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    17 сентября 2024, 16:23 • Новости дня
    Названы самые богатые бизнесмены Украины

    Ахметов и Пинчук возглавили рейтинг самых богатых бизнесменов Украины

    Названы самые богатые бизнесмены Украины
    @ imago/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины возглавили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

    Состояние Ахметова, владельца группы SMS, оценивается в 7,5 млрд долларов. Пинчук, владелец группы «Интерпайп», занимает второе место с 1,86 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг издания «Фокус». 

    В десятку самых богатых украинцев также вошли Вадим Новинский (1,16 млрд долларов), Константин Жеваго (1,07 млрд долларов), Петр Порошенко с сыном Алексеем (1,05 млрд долларов) и Игорь Коломойский (940 млн долларов).

    Ранее сообщалось, что арестованный на Украине Игорь Коломойский в 2024 году выбыл из рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes, в нем остались пятеро украинских бизнесменов.

    В 2023 году Коломойский был на 2540 месте с состоянием в 1 млрд долларов.

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    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    17 сентября 2024, 14:18 • Новости дня
    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область

    Минобороны России отразило новые попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

    Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили несколько попыток атак ВСУ в Курской области, уничтожив 19 единиц бронетехники и нанеся значительные потери противнику в живой силе.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, нанося поражение формированиям ВСУ на различных направлениях. За прошедшие сутки российские силы успешно сорвали четыре попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, включая три боевые машины.

    При поддержке авиации и артиллерии было отражено пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении Веселого и Медвежьего. Потери украинских сил составили до 40 человек, два танка и другие боевые машины.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и других районах. Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, включая четыре танка и одну боевую машину пехоты CV-90.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 14 200 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области. В связи с напряженной ситуацией, в Курской области была объявлена обязательная эвакуация жителей двух районов в 15-километровой зоне от границы с Украиной, о чем сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Между тем накануне подразделения группировки «Север» освободили Успеновку и Борки в Курской области, нанеся поражение формированиям ВСУ и отражая контратаки противника.

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    17 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия

    Военный эксперт Леонков: Идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать Лондону

    Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия
    @ Anas Alkharboutli/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Киева не осталось весомых аргументов, которые позволили бы ВСУ перехватить инициативу в зоне СВО. Поэтому Украина при помощи боевиков из Идлиба попытается открыть второй фронт против России в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о приезде украинских инструкторов в Идлиб и контактах ГУР Украины с террористическими организациями в регионе.

    «Провинция Идлиб – особая зона, своего рода заповедник террористов, если так можно выразиться. Боевики, сражавшиеся в Сирии с правительственными войсками, а затем сложившие оружие, клялись, что больше не будут воевать. И тогда их вместе с семьями ссылали именно туда. Среди них были выходцы в том числе из бывших республик СССР. Российская авиация, войска Сирии и движение «Хезболла» их не трогали. Те, в свою очередь, крайне редко предпринимали попытки террористических атак», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Сейчас же, по всей видимости, этим боевикам нашли применение», – добавил он, отметив, что «вербовщик» Кирилл Буданов стал одним из главных террористов. Впрочем, по мнению собеседника, идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать MI6 и ее руководителю Ричарду Муру.

    «Но в медийном пространстве вся эта история подается так, будто инициатор – Киев, несмотря на то что украинское руководство выполняет лишь роль ширмы. Если в адрес англосаксов посыплются обвинения, те переложат ответственность на Украину», – считает эксперт. При этом киевские власти не в силах самостоятельно организовать ни одну из анонсированных операций.

    «Так, если говорить о «покупке» в ВСУ боевиков из Идлиба, то возникает вопрос: как их будут перемещать в зону СВО? Речь идет о признанных террористах, которые, как предполагается, должны будут пересечь территории ряда суверенных стран. Кажется, у Украины не хватит ресурсов для такого действия, поэтому все может происходить под патронажем Лондона и, возможно, Вашингтона», – рассуждает Леонков.

    Он не исключает, что боевиков сначала перевезут на британских транспортных самолетах на военную базу в Румынии, а дальше пешим порядком на бронетехнике отправят на территорию Украины. «Реализуемой также выглядит отправка инструкторов ВСУ в Сирию, – продолжил аналитик. – Они могут добраться пассажирским транспортом до Турции, выдавая себя за туристов, а затем перейти границу и оказаться на территории провинции Идлиб».

    Аналитик напомнил, что украинские военные довольно часто проводят террористические операции с помощью беспилотников. «Несмотря на то, что пионерами в этом были как раз сирийские террористы, сейчас большим опытом обладают ВСУ», – уточнил он.

    Леонков допустил, что Украина при помощи Британии и США пытается открыть второй фронт против российских сил. «У Киева не осталось весомых аргументов и сил, которые позволили бы достичь украинской армии успехов на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В этой связи они нацелились на военные базы России, которые находятся на территории Сирии. Планы противника выглядят безумными», – акцентировал собеседник.

    Однако это вполне соответствует интересам Лондона и Вашингтона. «Их авантюра с сектором Газа захлебнулась. Израильская армия не достигла ни одной цели», – считает эксперт. Возобновление же полномасштабных боевых действий на территории Сирии закончится поражением террористов, полагает он. «У Сирийской Арабской Республики появится шанс зачистить провинцию Идлиб от боевиков. Стоит ожидать, что на стороне правительственных войск будет «Хезболла», КСИР, а также российские силы, которые оказывают Дамаску помощь в борьбе с террористами», – указал спикер.  

    Он отдельно отметил сирийские правительственные силы. «Сирия с 2018 года укрепила армию. Дамаск регулярно проводит контртеррористические операции. Фактически Сирийская Арабская Республика находится в полувоенном положении, а армия – в повышенной боевой готовности», – подчеркнул спикер. Но, как полагает эксперт, Сирия предпримет шаги лишь в случае агрессии со стороны террористов из Идлиба. 

    На фоне поползновений Украины и Британии в Сирии для России возникают существенные риски. «Угроза террористических актов против наших военных баз в САР существует постоянно. Если начнутся боевые действия со стороны провинции Идлиб, мы будем оказывать правительственным войскам воздушную поддержку», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что в сирийскую провинцию Идлиб прибывают украинские инструкторы. Согласно данным местных источников, приехало уже не менее 250 человек. Они должны обучить запрещенную в России террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» делать беспилотники. Распределили украинцев по производственным объектам в районе Джисир аш-Шугур.

    Также указывается, что боевикам переданы различные комплектующие для сборки БПЛА. Их инструкторы ввезли в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения. По словам источника РИА «Новости», «украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии».

    Примечательно, но днем ранее стало известно, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с вышеупомянутой группировкой. Также указывается, что диалог ведется с главой террористической «Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), чья кличка Абу Мохаммад Джуляни. «Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против российской армии», – пишет арабское издание «Аль-Ватан».

    Упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства, затем эти люди в течение не меньше двух месяцев готовятся и перебрасываются на Украину. По информации с запада Идлиба и с севера провинции Латакия, украинские разведчики набирают боевиков из выходцев с Кавказа, уйгуров, туркоманов, русских, считающих Россию враждебной страной.

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    17 сентября 2024, 15:52 • Новости дня
    Президент Эстонии признал усталость ВСУ от боевых действий
    Президент Эстонии признал усталость ВСУ от боевых действий
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Усталость от конфликта на Украине наблюдается в рядах вооруженных сил страны и в тылу, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью гостелерадио ERR.

    Как сказал Карис, комментируя слова журналиста об усталости Запада от конфликта на Украине, усталость есть, причем устали и те, кто находятся в тылу и те, кто на передовой, передает ТАСС.

    Он добавил, что усталость испытывают и те, кого конфликт пока не затронул напрямую. При этом Карис также повторил, что считает необходимым расширить поддержку Киева.

    Ранее Карис утвердил законопроект, позволяющий конфисковать замороженные активы российских физических и юридических лиц.

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    17 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Москвича осудили на пять лет за фейки о ВС России

    Юрий Коховец получил пять лет колонии за ложную информацию о военных во время уличного опроса

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд приговорил москвича Юрия Коховца к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России.

    Коховца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России), передает ТАСС.

    В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил его к пяти годам принудительных работ. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.

    Коховец дал интервью на улице, в котором высказался о военных действиях на Украине. Позже ролик с опросом попал в интернет.

    Сам Коховец утверждал, что не знал об уголовной ответственности за военные фейки в момент беседы с интервьюером.

    Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

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    17 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Коц рассказал новые подробности гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о новых деталях гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест») в зоне проведения спецоперации.

    Как написал военкор в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимного источника, знакомого с ходом проверки, Лысаковский и Грицай, служившие в 87-м полку, погибли при исполнении служебных обязанностей. Военное подразделение, в котором они служили, не участвовало в штурмах, а занималось удержанием уже занятых территорий.

    По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Дом был атакован беспилотником ВСУ «Баба-яга», который сбросил противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва несколько военнослужащих, включая Грицая, погибли, а другие получили ранения. Лысаковский числится пропавшим без вести.

    Тем временем в Telegram-канале Владимира Соловьева появилась запись рассказа бойца с позывным «Кратос», который был с «Эрнестом» и «Гудвином» в ночь их гибели. По его словам, группа из семи человек, которой руководил «Эрнест», укрылась ночью в частном доме и подвале. Удар дрона был в место, где дежурил «Гудвин», также взрывом был разрушен подвал, где находился «Эрнест» и еще несколько бойцов.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин».

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    18 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского боксера Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту польского Кракова, сообщил после разговора со спортсменом Владимир Зеленский.

    Зеленский в Х (ранее Twitter, заблокирован в России) написал, что с Усиком все в порядке, его отпустили, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что поручил МИД и МВД Украины разобраться в инциденте в аэропорту Кракова.

    Сам Усик объяснил недоразумением ситуацию с задержанием в Польше. Он в сториз в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) поблагодарил украинских дипломатов за поддержку, а также выразил уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД Украины заявили, что намерены выразить протест Польше из-за задержания Усика.

    Об аресте Усика в аэропорту польского Кракова сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    17 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку пехоты и плохие фортификации

    В ВСУ жалуются на нехватку пехоты и плохие фортификации на Красноармейском направлении

    Tекст: Константин Сергеев

    О непригодных оборонительных сооружениях, а также нехватке личного состава и боеприпасов под Красноармейском (украинское название – Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР заявляют военнослужащие ВСУ.

    «Главными проблемами на Красноармейском направлении являются количество личного состава и его подготовка. Так, по словам одного военного, 110-я механизированная бригада на июль 2024 года укомплектована менее чем на 40%. Часть перекинута в Очеретино всего через два месяца после вывода из Авдеевки. Там подразделение два года находилось на оборонных рубежах, бригада не восстановилась и не набрала новых людей», – сообщает ТАСС.

    В первом же столкновении у села Семеновка 68-я бригада, переброшенная на Красноармейское направление в марте, многих потеряла. В итоге в части доля новичков 90%, а средний возраст – «даже не 45+, а 55+». Другая бригада (151-я) имеет нормальную численность, но совершенно без боевого опыта.

    В ВСУ плохо отзываются о долговременных огневых точках и линиях окопов на Красноармейском направлении. Значительная часть этих сооружений, как говорят военные, не приспособлена для реальной обороны, часто они расположены посреди поля, что делает их видимыми для российских сил и труднодоступными для подвоза людей и боеприпасов. Как заявил командир 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» 59-й бригады Сергей Филимонов, эти укрепления больше помогают россиянам наступать, чем ВСУ обороняться. В итоге большинство укреплений бойцам приходится вырывать своими руками.

    Отмечают в ВСУ и значительный снарядный голод. Представитель 68-й бригады замечает нехватку снарядов уже с марта, по некоторым видам вооружения боеприпасов нет месяц.

    Как сообщалось в понедельник, российские войска трижды сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении запорожской линии фронта.

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    17 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ вывели часть подразделений из Курской области

    Politico: ВСУ передислоцируют подразделения, напавшие на Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Успехи российских сил по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений, которые ранее напали на Курскую область, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат.

    Как пишет издание, ВС России продолжают наступление в Донбассе и добиваются успехов, при этом потери ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР быстро растут, что вынуждает главнокомандующего Александра Сырского перебросить некоторые подразделений из Курской области для укрепления обороны, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что Залужный и другие генералы ВСУ возражали против вторжения в Курскую область.

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