Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Сеновоз: ВСУ пытаются добить все поврежденные обстрелами подстанции Энергодара
Сеновоз: ВСУ продолжили обстрелы подстанций «Радуга» и «Заря» в Энергодаре, ухудшая энергоснабжение
В Энергодаре из-за обстрелов ВСУ повреждены подстанции, что ведет к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города, заявил мэр города Эдуард Сеновоз.
По его словам, ВСУ продолжают обстреливать подстанции «Радуга» и «Заря» в Энергодаре, что ведет к постоянным перебоям с электроснабжением в городе, передает ТАСС. Он добавил, что эти подстанции играют ключевую роль в обеспечении энергоснабжения Запорожской атомной электростанции и города.
Также Сеновоз отметил, что в результате атак дронов 19 июня была уничтожена подстанция «Луч», что также внесло свой вклад в энергетический кризис в регионе. Аварийно-восстановительные работы проводятся в постоянном режиме, однако мэр подчеркнул, что проблема с подачей электроэнергии остается серьезной. «Мы уже в постоянном режиме проводим аварийно-восстановительные работы для того, чтобы как-то перераспределять подачу электроэнергии, чтобы ее хватало, по крайней мере, на минимум», – сказал он. Из-за нестабильности электроснабжения в городе отключены лифты и уличное освещение, что создает дополнительные проблемы для жителей.
Энергодар состоит из многоквартирных домов, в городе отсутствует частный сектор, что усугубляет ситуацию при отключениях электроэнергии. Отключение света автоматически приводит к прекращению водоснабжения, что делает ситуацию еще более сложной для жителей города, добавил мэр.
Ранее заявлялось, что украинские дроны атаковали город Энергодар, повредив трансформатор на подстанции «Заря», расположенной около ЗАЭС, что создало угрозу для объекта. Также сообщалось, что гражданскую инфраструктуру Энергодара атаковали с помощью беспилотников ВСУ, один из дронов был сбит в воздухе.