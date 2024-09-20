Администрация Энергодара: Один беспилотник атаковал город, второй сбит в воздухе

Tекст: Константин Сергеев

«В очередной раз осуществлялась атака БПЛА на Энергодар. Удар нанесен по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет, уточняем информацию о разрушениях. Второй объект сбили в воздухе», – говорится в сообщении в Telegram–канале администрации Энергодара.



Директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина сообщила, что на территории ЗАЭС «прилетов не зафиксировано».

Ранее 18 сентября сообщалось, что на территорию Энергодара прилетели более десяти дронов противника.