Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
Администрация Энергодара: Один беспилотник атаковал город, второй сбит в воздухе
Гражданскую инфраструктуру Энергодара атаковали с помощью беспилотников ВСУ. Один из дронов был сбит в воздухе, сообщили в городской администрации.
«В очередной раз осуществлялась атака БПЛА на Энергодар. Удар нанесен по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет, уточняем информацию о разрушениях. Второй объект сбили в воздухе», – говорится в сообщении в Telegram–канале администрации Энергодара.
Директор по коммуникациям Запорожской атомной станции Евгения Яшина сообщила, что на территории ЗАЭС «прилетов не зафиксировано».
Ранее 18 сентября сообщалось, что на территорию Энергодара прилетели более десяти дронов противника.