Рогов: ВСУ возобновили контратаки в районе Каменское Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратак в районе населенного пункта Каменское Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Рогова.

Он отметил, что в последние дни на васильевском направлении возросла активность FVP-дронов противника, которые атакуют автодороги. Это стало началом новых попыток контратак ВСУ, которые долгое время не проявлялись в этом районе.

Ситуация в районе Каменского остается одной из самых напряженных на линии боевого соприкосновения в регионе, подчеркнул Рогов. Российская сторона активно использует фронтовую и штурмовую авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в ответ на действия украинских сил.

Ранее, 19 декабря, Минобороны сообщило о том, что войска группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в этом районе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка в связи с продвижением российских войск к его окраинам. До этого на территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, было зафиксировано более 250 взрывов, которые повредили местную инфраструктуру.