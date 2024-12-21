Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.3 комментария
ВСУ после перерыва атаковали силы России в Запорожской области
Рогов: ВСУ возобновили контратаки в районе Каменское Запорожской области
Подразделения ВСУ возобновили атаки в Запорожской области, используя FVP-дроны и артиллерию, что привело к обострению ситуации в районе Каменского, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратак в районе населенного пункта Каменское Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Рогова.
Он отметил, что в последние дни на васильевском направлении возросла активность FVP-дронов противника, которые атакуют автодороги. Это стало началом новых попыток контратак ВСУ, которые долгое время не проявлялись в этом районе.
Ситуация в районе Каменского остается одной из самых напряженных на линии боевого соприкосновения в регионе, подчеркнул Рогов. Российская сторона активно использует фронтовую и штурмовую авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в ответ на действия украинских сил.
Ранее, 19 декабря, Минобороны сообщило о том, что войска группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в этом районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка в связи с продвижением российских войск к его окраинам. До этого на территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, было зафиксировано более 250 взрывов, которые повредили местную инфраструктуру.