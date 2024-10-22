  • Новость часаЛавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией
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    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    22 октября 2024, 18:38 • Новости дня

    Иран спрогнозировал ограниченный удар Израиля

    Генерал КСИР спрогнозировал ограниченный удар Израиля по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран ждет от Тель-Авива лишь символический и нерезультативный удар в ответ на недавний иранский ракетный обстрел, заявил генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джафари.

    Такое нападение будет нерезультативным и незначительным, но его могут представить как ответный шаг, сказал Джафари, передает ТАСС.

    «Реакция Ирана зависит от серьезности нападения противника: если он сделает что-то масштабное и значительное, он обязательно получит ответ, который будет многократно сильнее», – отметил генерал.

    Ранее власти Ирана ранее заявляли, что обладают секретным оружием, превосходящим по мощности ядерное. До этого Тегеран грозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территории будут использованы для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис отмечала, что Иран является основным противником Америки.

    22 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о «конце эры» США благодаря БРИКС

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что БРИКС закончит эпоху однополярного мира

    Президент Ирана заявил о «конце эры» США благодаря БРИКС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взаимодействие стран БРИКС способно положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан перед вылетом в Казань на саммит этого объединения.

    Пезешкиан отметил, что главы государств, участвующие в саммите, представят свои взгляды на БРИКС, поездка в Казань может затмить американский однополярный мир, передает ТАСС.

    «БРИКС – это путь к выходу из американского тоталитаризма», – заявил Пезешкиан.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС в Казани важен и будет способствовать улучшению обстановки в мире.

    Западные СМИ писали, что несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани.

    Президент России Владимир Путин уже прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где в его программе запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций.

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    20 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Путин на встрече с президентом ОАЭ назвал сложной обстановку на Ближнем Востоке

    Путин в беседе с лидером ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    «В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево в рамках неформального ужина.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    20 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Жители Дубая собрали 250 тонн помощи для Ливана

    В Дубае собрали 250 тонн помощи для ливанцев, пострадавших от боевых действий

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи жителей Дубая приняли участие в сборе 250 тонн гуманитарной помощи для Ливана на выставочном центре Dubai Exhibition Center, чтобы поддержать пострадавших от боевых действий жителей Ливана.

    Вторая благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи в поддержку жителей Ливана прошла в Дубае, сообщает ТАСС.

    Мероприятие состоялось в выставочном центре Dubai Exhibition Center, где более 2 тыс. волонтеров собрали около 250 тонн предметов первой необходимости.

    Помощь будет доставлена в Ливан в течение нескольких дней и включает продукты питания для детей, гигиенические принадлежности для взрослых, а также теплую одежду и одеяла.

    Акция является частью масштабной кампании «ОАЭ поддерживают Ливан», организованной эмиратским обществом Красного Полумесяца и благотворительной организацией Dubai Cares.

    В рамках кампании было открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи по всей стране, и в общей сложности собрано около 1 тыс. тонн помощи.

    Кампания началась после израильской операции против «Хезболлах» в Ливане. В ответ на кризис власти ОАЭ направили девять самолетов с гуманитарной помощью в Ливан, доставив 375 тонн медикаментов и продуктов питания.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил 100 млн долларов на гуманитарную помощь в рамках инициативы с Всемирной организацией здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время неформального ужина с президентом ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    Он также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.




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    19 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    Иран: Смерть Синвара лишь усилит мотивацию ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не прекратит деятельность организации, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Гибель Синвара лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинцев, заявил глава МИД Ирана, передает РИА «Новости».

    Напомним, ХАМАС официально признало смерть своего лидера Яхьи Синвара. Президент США Джо Байден назвал его смерть «моментом справедливости».

    Патологоанатом Хен Кугель заявил, что Синвар был убит выстрелом в голову.

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    20 октября 2024, 15:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военную базу в Израиле

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Филон в Рош-Пина на севере Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

    Согласно заявлению пресс-службы организации, атака была проведена в 12.30 в воскресенье, 20 октября, в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильские нападения на ливанские деревни и укрытия, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в ее Telegram-канале, подчеркивается, что ракетный залп был направлен на защиту народа Ливана. Прямая речь представительницы пресс-службы звучала так: «В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения израильского врага на деревни и убежища, бойцы «Исламского сопротивления» атаковали мощным ракетным залпом базу Филон».

    Ракетный удар по объектам на территории Израиля случился на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, регулярно осуществляет атаки на израильские объекты и подразделения, что приводит к эскалации напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне усиления напряженности в регионе Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью атаки беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии, также израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», в результате чего погиб один человек.

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    22 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    «Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху

    «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля

    «Хезболла» признала причастность к нападению на дом Нетаньяху
    @ David Cliff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» признало свою ответственность за нападение на дом израильского премьер-министра 19 октября, заявив об этом на пресс-конференции в Бейруте.

    Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС. Это заявление было сделано 22 октября на пресс-конференции в Бейруте главой информационной службы организации Мухаммедом Афифом. Он отметил, что организация полностью отвечает за атаку, совершенную 19 октября.

    «Исламское сопротивление берет на себя полную и исключительную ответственность за операцию в Кейсарии и атаку на дом военного преступника Нетаньяху», – заявил Афиф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии. ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте, а ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

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    20 октября 2024, 06:20 • Новости дня
    Израиль атаковал сектор Газа и Западный берег Иордана

    Израильская армия нанесла удары по Газе и проводит операции на Западном берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан.

    Израильская армия нанесла массированные удары по сектору Газа, передает ТАСС.

    По информации властей палестинского анклава, в результате бомбардировки в ночь на воскресенье в городе Бейт-Лахия погибли не менее 73 человек.

    Жилой квартал был полностью разрушен, и десятки людей получили ранения. Сирийское агентство SANA сообщает, что большинство жертв составляют женщины и дети, а общее число погибших превышает 80 человек.

    Израильская армия заявила, что данные о числе погибших преувеличены, указывая на необходимость проверки информации.

    Между тем, палестинское агентство WAFA сообщило о бомбардировке с беспилотника группы палестинцев, которые укрывались во дворе местной больницы в Бейт-Лахии. Также зафиксировано попадание ракеты в автомобиль скорой помощи.

    Параллельно с действиями в Газе, Израиль проводит операции на Западном берегу реки Иордан. Военные действия сопровождаются усиленной напряженностью в регионе, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские военно-воздушные силы в течение суток атаковали позиции «Хезболлы» в Ливане, включая террористические ячейки и ракетные установки, сообщили в армейской пресс-службе.

    Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады.

    Израильские военные обнаружили подземную укрепленную структуру на юге Ливана, где находился штаб спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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    19 октября 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства

    Нетаньяху заявил о причастности «агентов Ирана» к атаке на его дом в Кейсарии

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убийства после атаки беспилотника в районе города Кейсария, сообщает ТАСС. Глава кабмина заявил, что это не остановит Израиль от продолжения военных операций против ХАМАС и «Хезболлах».

    «Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», – написал Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что беспилотник был направлен на дом Нетаньяху в Кейсарии. Однако инцидент обошелся без пострадавших, так как премьер и его супруга не находились дома в момент атаки.

    Армия обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории. Два из них были перехвачены, а третий врезался в здание в районе Кейсарии.

    Израильское телевидение сообщало, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии. Запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху, как сообщило эмиратское телевидение Sky News Arabia.

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    19 октября 2024, 23:35 • Новости дня
    Ливиец задержан в Германии за план атаки на посольство Израиля

    В Германии арестовали ливийца за подготовку нападения на израильское посольство

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, после обыска в городах Бернау и Санкт-Августин.

    Правоохранительные органы Германии задержали 28-летнего гражданина Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине, передает Bild. Задержание произошло во время операции спецназа полиции в городе Бернау, федеральная земля Бранденбург.

    По данным следствия, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года и вскоре запросил предоставление убежища, однако его ходатайство было отклонено. Мужчина продолжил оставаться в Германии и проживал в Бернау, несмотря на предписание о депортации.

    Информация о планах ливийца поступила от одной из иностранных спецслужб. Согласно имеющимся данным, он намеревался совершить атаку на израильское дипломатическое представительство и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин, где также прошли обыски. Дядя подозреваемого проходит по делу как свидетель.

    Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Санкт-Августине полицейские допросили свидетелей и собрали возможные доказательства. У подозреваемого конфисковали электронные устройства и носители информации. В воскресенье он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует. Взрыв у израильского посольства в Копенгагене произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после взрывов у израильской дипмиссии в Копенгагене, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.

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    20 октября 2024, 08:44 • Новости дня
    Израильские военные задержали медика Красного Полумесяца в Наблусе

    Армия Израиля задержала медика Красного Полумесяца на Западном берегу Иордана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Израиля задержали медика из бригады скорой помощи Красного Полумесяца в Бейте, где проходили столкновения, но позже освободили его.

    Израильские военные задержали одного из медиков бригады скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в населенном пункте Бейта, расположенном недалеко от города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

    Военные конфисковали у бригады средства связи и задержали одного из ее членов. Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что медики находились на месте для наблюдения за продолжающимися столкновениями.

    Позже задержанный медик был освобожден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил об эвакуации 190 человек из больницы «Аш-Шифа». Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус осудил удары Израиля по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа. Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе.

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    21 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила об ударах по всему Ливану в ближайшие часы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские ВВС планируют нанести новые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, включая район Дахия в Бейруте, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    В ходе брифинга Хагари заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит атаковать цели «Хезболлы» по всей ливанской территории, включая столичный район Дахия, передает ТАСС.

    В субботу армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады. В воскресенье израильские войска нанесли мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей.

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    21 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться

    Политолог Баширов: Ближневосточные деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир начал меняться после начала СВО – многие страны увидели, что американцам можно давать отпор. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам, которые начали активно развивать отношения с Россией, Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    «Мы видим синергию интересов России и стран Ближнего Востока. ОАЭ, Саудовская Аравия – молодые государства, но они активно развиваются, имеют финансовые ресурсы. Встреча с лидером ОАЭ была проведена до саммита БРИКС – это говорит об интересе к сотрудничеству с Россией со стороны ближневосточных деловых кругов», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «И здесь важно отметить разницу между подходами России и США в отношениях со странами Ближнего Востока. Запад до сих пор придерживается неоколониальной модели. Россия же предлагает равноправие – это принципиальная позиция Владимира Путина. Несомненно, у ОАЭ могут быть свои взаимовыгодные проекты с США. Но это никак не мешает нашему сотрудничеству», – добавил собеседник.

    «Кстати, после начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться. Во всем мире увидели, что американцам можно давать отпор. Этот гегемон, оказывается, не настолько силен, чтобы его бояться. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам: договорились с Китаем – начали работать. Договорились с Индонезией – начали работать. Мир начал несколько меняться после начала СВО», – пояснил аналитик.

    К тому же, по его словам, Россия может оказать поддержку монархиям Залива в поддержании региональной безопасности. «Ближний Восток постоянно говорит о том, что хочет стать хабом по транспортировке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Ближний Восток сильно зависит от Ормузского пролива. Любая нестабильность между Ираном и Израилем – и сразу возникают риски, растет цена перевозок, страховки, неуверенность перевозчиков. И Россия как сильный актор в регионе делает все возможное для улучшения ситуации», – заметил он.

    В понедельник в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    Как отметил Путин, за последние три года товарооборот между странами вырос втрое. Но «в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения». «Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно, и сегодня у нас такая возможность есть», – пояснил президент России, передав слово гостю.

    «В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов, однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов. Я подтверждаю Вашему Превосходительству, что мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей», – сказал лидер ОАЭ.

    «ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом в нашем сотрудничестве», – пояснил аль Нахайяна.

    Кроме того, Путин и аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова. На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра.

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    21 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    МИД Ирана: Россия играет ключевую роль в БРИКС

    МИД Ирана: Россия как сооснователь БРИКС продолжит играть ключевую роль в объединении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, как одна из стран – основательниц БРИКС, сохраняет ключевую роль в принятии решений внутри объединения, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    «Россия – одна из основателей БРИКС, у нее ключевая роль в процессах принятия решений и во взаимодействии между странами – участницами объединения», – заявил он, передает ТАСС.

    Багаи также прокомментировал слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил поддержку Тегерана инициативам, направленным на предотвращение распространения военных действий, и подчеркивал важность прекращения атак на гражданские цели в секторе Газа и Ливане.

    «Первым шагом должно стать прекращение [военных] преступлений в Газе и Ливане», – добавил дипломат.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о надежде заключить стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин переместится в Казань для участия в этом мероприятии.

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    21 октября 2024, 13:31 • Новости дня
    ХАМАС отложил назначение преемника Синвара до внутренних выборов 2025 года

    Палестинское движение ХАМАС отложило решение о назначении нового лидера после гибели Яхьи Синвара до проведения внутренних выборов, запланированных на март 2025 года.

    Палестинское движение ХАМАС не будет назначать нового лидера после гибели главы политбюро Яхьи Синвара, передает ТАСС. Как сообщает саудовский канал Asharq News, решение о преемнике будет принято только после проведения внутренних выборов в марте 2025 года. Это откладывание связано с необходимостью соблюдения определенных условий для проведения выборов.

    Источник в движении сообщил, что ХАМАС не будет назначать преемника до марта следующего года, если будут соблюдены все необходимые условия. Внутренние выборы в движении играют важную роль в формировании руководящих органов и принятии ключевых решений.

    Яхья Синвар, бывший глава политбюро ХАМАС, был убит в результате израильских операций. Его смерть создала вакуум в руководстве движения, что делает выборы в 2025 году особенно значимыми. Этот процесс должен обеспечить легитимность и поддержку нового лидера среди членов организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель. Смерть лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не прекратит деятельность организации, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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    22 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли удар по базе «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль атаковал базу морских сил «Хезболлы» и склады оружия в Бейруте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по центральной базе морских сил «Хезболлы» в Бейруте, где находились военные скоростные катера и учебный центр, а также атаковали склады оружия и командные центры в ливанской столице.

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по ключевым объектам шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, сообщает ТАСС. В результате операции были атакованы центральная база морских сил организации, склады оружия и командные центры. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о том, что в числе целей была центральная база военно-морского подразделения «Хезболла», где находились военные скоростные катера и учебный центр.

    В официальном заявлении армия Израиля подчеркнула, что катера военно-морского подразделения «Хезболлы» предназначались для атак на израильские военные корабли, а также для поражения морских и стратегических объектов в территориальных водах Израиля. Операция была направлена на предотвращение возможных угроз со стороны «Хезболлы» и обезвреживание их военного потенциала в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ливанского движения «Хезболла» выпустили серию ракет по израильской военно-морской базе «Стелла Марис», расположенной на северо-западе Хайфы. Израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны «Хезболлы», в результате чего один человек погиб. Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Бейруте в ответ на эти действия.

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