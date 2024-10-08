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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    32 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    57 комментариев
    8 октября 2024, 04:26 • Новости дня

    Камала Харрис назвала Иран основным противником США

    Камала Харрис считает Иран основным противником США и хочет предотвратить его ядерные амбиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис в интервью CBS назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью телеканалу CBS, что считает Иран основным противником Вашингтона, пишет ТАСС.

    Харрис подчеркнула, что у нее есть опасения относительно возможной ядерной программы Ирана, и отметила, что этот вопрос является одним из ключевых приоритетов для нее на посту вице-президента.

    Говоря о важности предотвращения получения Ираном ядерного оружия, Харрис заявила, что США должны предпринять все необходимые меры, чтобы Иран никогда не стал ядерной державой. По ее словам, это критически важно для безопасности Америки и сохранения стабильности на международной арене.

    В ответ на вопрос о возможных военных действиях США против Ирана в случае разработки ядерного оружия, Харрис отказалась обсуждать гипотетические сценарии, сославшись на необходимость взвешенного подхода к столь серьезным вопросам.

    Ранее в США спрогнозировали рост цены на нефть до 100 долларов на фоне конфликта Израиля и Ирана

    6 октября 2024, 02:22 • Новости дня
    Маск выступил на предвыборном митинге Трампа

    Маск принял участие в предвыборном митинге Трампа в Батлере

    Маск выступил на предвыборном митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Один из богатейших людей мира Илон Маск присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании.

    На мероприятии, которое, по данным RSBN, собрало десятки тысяч зрителей, Трамп заявил: «Сегодня нам выпала большая честь, с нами один из тех людей, которые помогут нам построить невероятное будущее. Он замечательный человек».

    Трамп заявил, что Маск «спас свободу слова», создал «множество замечательных вещей». По словам Трампа, только компания Маска SpaceX позволяет США «отправлять американских астронавтов в космос», передает ТАСС.

    Маск, в свою очередь, подчеркнул необходимость победы Трампа на выборах для сохранения демократии в США.

    Он также заявил, что в США «был президент, который не мог осилить один пролет лестницы», видимо, имея в виду президента США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск обещал посетить митинг Трампа в Батлере, где экс-президент в июле получил ранение на митинге.

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    7 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    NYT заявила о возможном «когнитивном» угасании Трампа

    New York Times проанализировала речи Трампа и заявила о связанных с возрастом «когнитивных изменениях»

    NYT заявила о возможном «когнитивном» угасании Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Речи кандидата в президенты США Дональда Трампа стали длиннее и непоследовательнее, что может указывать на когнитивное угасание, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на результаты компьютерного анализа речей Трампа, обзор «митингов, интервью, заявлений и постов» в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что выявлены признаки «когнитивных изменений», которые мгут быть связаны с возрастом, передает ТАСС.

    «Он всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее, менее целенаправленными, более похабными и все больше зацикленными на прошлом», – пишет издание, оценивая изменения «с тех пор, как он впервые вышел на политическую сцену в 2015 году».

    Поскольку 81-летний американский президент Джо Байден отказался от участия в выборах, 78-летний Трамп становится самым возрастным из всех крупных партийных кандидатов в президенты в истории США. Байдену, когда тот занял кресло президента, было 78 лет и 61 день. Если Трамп победит на выборах, то вступит в должность в возрасте 78 лет и 220 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей штата Огайо Кейси Вайнштейн, бывший член палаты представителей штата Южная Каролина Бакари Селлерс и член Палаты представителей Конгресса Максвел Фрост назвали Трампа «слишком старым» для того, чтобы возглавить страну.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    6 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

    Корабль «Неустрашимый» Балтфлота прибыл в Саймонстаун для совместных учений

    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР
    @ Ирина Шаталова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота совершил деловой визит в южноафриканский порт Саймонстаун, где провел совместные маневры с ВМС ЮАР и КНР, а также обсудил вопросы сотрудничества и обмена опытом,сообщили в пресс-службе Балтфлота.

    Как сообщает РИА Новости, сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прибыл в основную базу военно-морских сил Южно-Африканской Республики, порт Саймонстаун. Этот визит стал важным этапом в рамках задач по поддержанию морской безопасности и укреплению международного сотрудничества.

    Находясь в порту, «Неустрашимый» совместно с кораблями ВМС ЮАР и Китая провел совместное маневрирование и отработку элементов организации связи. Программа визита также включает протокольные встречи командования корабля с городскими и военными властями ЮАР, где обсуждаются вопросы сотрудничества и обмена опытом между военно-морскими силами России и ЮАР.

    Кроме того, экипаж «Неустрашимого» примет участие в параде ВМС ЮАР. Во время стоянки в порту запланированы мероприятия по пополнению запасов воды, топлива и продовольствия, а также технический осмотр судна, что необходимо для поддержания боеготовности корабля.

    После завершения визита в Саймонстаун «Неустрашимый» продолжит выполнение своих задач на море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» завершил ходовые приемо-сдаточные испытания после модернизации в Калининграде на заводе «Янтарь». Корабль, сопровождавший президента Владимира Путина в Лондон в 2003 году и участвовавший в учениях с НАТО, вернется в боевой состав после продолжительного ремонта в 2020 году. «Неустрашимый», обеспечивающий безопасность гражданского судоходства у Африканского рога, совершил плановый заход в порт Салала в Омане.

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    5 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    ФБР и Минобороны США сообщили о возможных актах насилия 7 октября

    Tекст: Александра Юдина

    ФБР и министерство внутренней безопасности предупреждают о возможных актах насилия в США 7 октября, что связано с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль, сообщает канал CNN.

    По данным телеканала, данное предупреждение связано с первой годовщиной нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, что привело к вооруженному конфликту в секторе Газа и эскалации напряженности в регионе, передает РИА «Новости».

    По оценке ФБР и министерства, этот день может стать «побудительным фактором» для экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти.

    Властям предстоит усилить меры безопасности и отслеживать возможные угрозы, чтобы предотвратить трагические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем.

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    5 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Перед митингом Трампа в Батлере усилили охрану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая толпа сторонников бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа собралась на митинг в городе Батлер, где в июле на политика было совершено покушение.

    На этот раз митинг пройдет под усиленной охраной, на крышах зданий были размещены снайперы, передает RT.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    6 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Обама решил принять участие в предвыборной кампании Харрис в США

    ABC News сообщил о решении Обамы подключиться к предвыборной кампании Харрис в США

    Tекст: Антон Антонов

    С 10 октября экс-президент США Барак Обама присоединится к предвыборной кампании кандидата от демократов на пост главы государства Камалы Харрис, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

    Выступления Обамы планируются в ключевых колеблющихся штатах. Первая его остановка состоится на предвыборных мероприятиях в Пенсильвании. В предвыборной кампании он, по словам источника ABC News, будет участвовать до дня выборов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы переживают, что Харрис проводит меньше мероприятий, чем ее соперник Дональд Трамп, и практически избегает незапланированных взаимодействий с избирателями и прессой. Демократы считают, что Харрис стоит взять пример с Обамы.

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    8 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Прокурор запросил 17 лет колонии экс-главе департамента Минобороны России

    Экс-главе департамента Минобороны Куракину грозит 17 лет колонии за хищение

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшему заместителю председателя правительства Подмосковья Дмитрию Куракину прокуратура запросила 17 лет строгого режима за хищение леса из воинских частей, с штрафом в 500 млн рублей и запретом на должности в государственных органах.

    Прокурор запросил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья и экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, сообщает ТАСС. Обвинения касаются дела о хищении леса из воинских частей.

    В ходе судебного разбирательства прокурор также предложил назначить штраф в размере 500 млн рублей, равный пятой части суммы взятки, и лишение права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах и Вооруженных силах РФ.

    Также на скамье подсудимых находятся Владислав Холодков, бывший первый заместитель Куракина, и глава компании «Оборонспецресурс» Максим Ан. Им грозит 14 лет лишения свободы и штраф в 369 млн рублей.

    Согласно материалам дела, Куракин и его сообщники с 2014 года организовали незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа под видом санитарной очистки.

    Следствием установлено, что ущерб государству составил значительные суммы, что послужило основанием для обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

    В ноябре 2023 года Куракин был арестован, а затем переведен под домашний арест.


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    5 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Трамп прибыл в Батлер, где был ранен в июле

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прибыл для выступления перед сторонниками в город Батлер, где в июле получил ранение на митинге, сообщают информационные агентства.

    Самолет Трампа пролетел над полем, где должен пройти новый митинг. Его сторонники встретили самолет восторженными криками, передает РИА «Новости».

    В июле в Батлере во время предвыборного митинга произошло покушение на Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента.

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    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Politico: Демократы обеспокоены малым числом встреч Харрис

    Politico: Демократы выразили обеспокоенность малым числом предвыборных мероприятий Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Демократы выразили озабоченность из-за недостаточной активности Камалы Харрис в предвыборной кампании, что может повлиять на ее шансы на победу, пишет Politico.

    Издание отмечает: демократы переживают, что вице-президент проводит меньше мероприятий, чем Дональд Трамп, и практически избегает незапланированных взаимодействий с избирателями и прессой. До выборов остается месяц, и такая тактика может ей навредить, так как необходимо привлекать неопределившихся избирателей, передает РИА «Новости».

    Некоторые представители демократической партии сравнивают ее подход с кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году, которая пропустила предвыборные мероприятия в колеблющемся штате Висконсин, что стало одной из причин ее поражения Дональду Трампу. «Мы знаем, что это не 2016 год, но мы все равно можем извлечь из этого урок», - заявил на условиях анонимности бывший сотрудник президента Джо Байдена.

    Демократы считают, что Харрис стоит взять пример с Барака Обамы, который активно общался с избирателями и проводил множество мероприятий. В то время как у Трампа на выходных запланированы мероприятия в Пенсильвании и Висконсине, у Харрис предвыборных встреч нет. Известно, что в субботу она посетит Северную Каролину, но в рамках своих обязанностей как вице-президента, а не кандидата.

    Опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

    Трамп выразил опасения, что предстоящие президентские выборы в случае проигрыша могут стать последними в истории США из-за возможной победы Камалы Харрис.

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    5 октября 2024, 15:30 • Новости дня
    Гадалка из США предсказала победу Трампа на выборах

    Гадалка из Брайтон-Бич Анна предсказала победу Трампа на выборах в США

    Tекст: Александра Юдина

    Гадалка Анна из Брайтон-Бич предсказала победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах в США и заявила, что многие будут недовольны проигрышем представителя демократов Камалы Харрис.

    По ее словам, она сделала это предсказание в своем кабинете, расположенном на Брайтон-Бич-авеню, когда журналист спросил о том, кто победит на выборах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп», – уверенно заявила она.

    Анна добавила, что использовала в гадании карты, которые показали ей, что страной будет руководить мужчина.

    При этом гадалка добавила, что много людей будут недовольны тем, что «женщина проиграла».

    Ранее опрос компании Ipsos показал, что независимые возможные избиратели в колеблющихся штатах склонны предпочесть Трампа.

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    6 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    ПВО России уничтожила четыре украинских беспилотника

    Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Курской и Белгородской областями, что предотвратило попытку террористической атаки.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, сообщает ТАСС. Беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Согласно заявлениям Минобороны РФ, попытка использовать воздушные аппараты для террористической атаки была пресечена.

    В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному – над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, в 06:35 утра еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Министерство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей, гарантируя безопасность граждан на данных территориях.

    Подобные атаки с использованием беспилотников со стороны Украины на российскую территорию происходят не впервые, что вынуждает российские силы ПВО усиленно работать для предотвращения возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, на следующий день силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в том же районе, а затем украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Брянской области.

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    7 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Маск назвал Харрис недалекой из-за замечания о законах США

    Илон Маск раскритиковал Камалу Харрис за утверждение о законах для мужчин и женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск назвал Камалу Харрис недалекой после ее утверждения о законодательстве США, заявив, что в стране нет законов, регулирующих мужское тело, в отличие от женского.

    Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал кандидата в президенты и вице-президента США Камалу Харрис за ее утверждение о том, что в законодательстве США отсутствуют законы, позволяющие властям принимать решения относительно мужского тела, передает РИА «Новости». Харрис сделала это заявление в социальных сетях в рамках своей предвыборной кампании, в которой она обещает защищать права женщин на аборт.

    На комментарии Харрис отреагировал предприниматель Палмер Лаки, который напомнил о существующей обязанности каждого американского мужчины регистрироваться для потенциального военного призыва. Это обязательство регулируется законодательством США, нарушение которого карается штрафами и тюремным сроком.

    Илон Маск, комментируя ответ Палмера Лаки, написал в социальных сетях, что Харрис «недалекая», и добавил: «Я имею в виду, серьезно. Без шуток». Таким образом предприниматель выразил свое недовольство и несогласие с утверждением вице-президента о законодательной дискриминации.

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США на четыре года, назвав это «жестоким наказанием». Маск выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов. Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис «превзошла ожидания» во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, однако Трамп все же лучше справится с должностью, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

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    8 октября 2024, 02:14 • Новости дня
    Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву

    Генштаб США и ВСУ обсудили события на поле боя и планы Киева по конфликту

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава генштаба США Чарльз Браун и главком ВСУ Александр Сырский обсудили планы Киева и помощь перед встречей контактной группы.

    Начальник генштаба США генерал Чарльз Браун и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались текущие события на поле боя и планы Киева по урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

    В разговоре также были затронуты вопросы военной помощи Украине, которые готовятся к обсуждению на предстоящей встрече контактной группы по военной поддержке.

    По информации Пентагона, речь шла о том, как международные союзники могут наилучшим образом способствовать реализации плана, предложенного Киевом.

    Пентагон заверил, что США продолжат оказывать помощь Украине в подготовке военных и предоставлении необходимой техники столько, сколько потребуется.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее встречался с президентом США Джо Байденом, обсуждая план завершения конфликта. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучит предложение Киева.

    Между тем, Москва критически отзывается о так называемой «формуле мира», указывая на ее нереалистичность и требуя учета реальных условий на местах.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев и его западные союзники осознали необходимость начать переговоры с Россией о потерянных территориях.

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    7 октября 2024, 23:02 • Новости дня
    Акции Trump Media выросли на 15% после выступления Маска

    Котировки Trump Media повысились на 15% после поддержки Маска на митинге

    Tекст: Денис Тельманов

    Котировки компании Trump Media увеличились на 15% на Nasdaq после появления Илона Маска на митинге в поддержку Дональда Трампа, при этом акции достигли 19,6 доллара, но позже снизились до 18,15 доллара за штуку.

    Как передает ТАСС, после выступления Илона Маска на митинге в поддержку Дональда Трампа акции Trump Media & Technology Group Corp выросли на 15% на электронной бирже Nasdaq.

    Стоимость акций увеличилась с 17,04 до 19,6 доллара за акцию. Однако позднее произошло небольшое снижение, и стоимость акций составила 18,15 доллара.

    Илон Маск появился на сцене вместе с Трампом в округе Батлер штата Пенсильвания, чтобы поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии.

    Маск попросил сторонников республиканца поддержать Трампа на предстоящих выборах.

    Это выступление стало продолжением событий июля, когда на Трампа было совершено покушение после аналогичного мероприятия, и Маск впервые публично выразил свою поддержку Трампу.

    Ранее сообщалось, что Маск, выступая на митинге в поддержку Трампа, подчеркнул необходимость его победы на выборах для сохранения демократии в США.

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    7 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    США не подтвердили информацию о продажах оружия Виктором Бутом

    США не смогли подтвердить участие Виктора Бута в поставках оружия йеменским хуситам

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США заявила, что не может подтвердить данные The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы продает оружие хуситам, и считает эту информацию недостоверной.

    Администрация США не смогла подтвердить сведения, опубликованные в The Wall Street Journal, о причастности депутата заксобрания Ульяновской области Виктора Бута к поставкам стрелкового оружия йеменским хуситам. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    «Я не могу подтвердить сегодня это сообщение... Wall Street Journal», – отметила она. 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что публикация WSJ относится к фейкам или информационным нападкам на народных избранников.

    Виктор Бут в свою очередь назвал статью голословным обвинением, отвергнув все обвинения в свой адрес.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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