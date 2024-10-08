Камала Харрис назвала Иран основным противником США

Камала Харрис считает Иран основным противником США и хочет предотвратить его ядерные амбиции

Tекст: Денис Тельманов

Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью телеканалу CBS, что считает Иран основным противником Вашингтона, пишет ТАСС.

Харрис подчеркнула, что у нее есть опасения относительно возможной ядерной программы Ирана, и отметила, что этот вопрос является одним из ключевых приоритетов для нее на посту вице-президента.



Говоря о важности предотвращения получения Ираном ядерного оружия, Харрис заявила, что США должны предпринять все необходимые меры, чтобы Иран никогда не стал ядерной державой. По ее словам, это критически важно для безопасности Америки и сохранения стабильности на международной арене.

В ответ на вопрос о возможных военных действиях США против Ирана в случае разработки ядерного оружия, Харрис отказалась обсуждать гипотетические сценарии, сославшись на необходимость взвешенного подхода к столь серьезным вопросам.

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