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В США спрогнозировали нефть до 100 долларов на фоне конфликта Израиля и Ирананефть до 100 долларов на фоне конфликта Израиля и Ирана
В США спрогнозировали, что перерастание конфликта Израиля и Ирана приведет к росту цен на нефть до 100 долларов
Американский инвестор Кайл Шостак заявил, что эскалация конфликта Израиля и Ирана может привести к значительному повышению цен на нефть, вплоть до 100 долларов за баррель, из-за возможного выпадения иранских поставок с рынка.
Конфликт между Израилем и Ираном может вызвать резкое повышение цен на нефть, сообщает ТАСС.
Директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что открытый военный конфликт приведет к ухудшению логистической ситуации в Персидском заливе и Красном море, через которые проходит более 75% мирового нефтяного трафика.
«В случае ответного удара Израиля по инфраструктуре Ирана и перерастания противоборства в затяжной конфликт, мы получим повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель,» – заявил Шостак.
Инвестор также отметил, что выпадение из рынка иранской нефти, составляющей 4 млн баррелей в день, может компенсировать Россия.
В условиях, когда более 90% иранской нефти закупает Китай, Россия может стать удобным поставщиком дополнительных объемов нефти для Китая.
На этом фоне уверения ОПЕК в возможностях заместить иранские поставки могут оказаться недостаточными.
Недавно Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц руководства движений ХАМАС и «Хезболлах».
Израиль утверждает, что большая часть ракет была перехвачена, однако Тегеран заявил, что 90% ракет достигли целей. В ответ Израиль обещал масштабный удар, а верховный лидер Ирана предупредил об еще более мощных атаках на Израиль.
Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent превысила 81 доллар за баррель.