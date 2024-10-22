Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Фонд «Защитники Отечества» открыл в Госдуме выставку об отцах ветеранов СВО
В Государственной думе состоялось открытие выставки «Отец Героя» о родителях ветеранов специальной военной операции, организованной фондом «Защитники Отечества».
На церемонии открытия присутствовали статс-секретарь – замглавы Минобороны России и председатель фонда Анна Цивилева, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также главы парламентских фракций и комитетов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Выставка «Отец Героя» посвящена родителям ветеранов, ставшим образцом доблести и чести для многих поколений. Родные – это те люди, которые прививали героям истинные ценности, ориентировали на выбор жизненного пути. Семья, честность, любовь, товарищество, преданность стране – это основополагающие ценности, которые дают нам силы. Современные защитники возрождают в России традиции памяти героизма. Нам нужно, чтобы она жила вечно», – отметила Цивилева.
Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы память о подвигах погибших участников СВО жила. «Они пожертвовали собой ради нашей страны, и мы обязаны сделать все, чтобы память о них жила», – заявил он.
Экспозиция, подготовленная при поддержке комитета Госдумы по защите семьи, будет показана в регионах России и дополнена новыми материалами. Она включает 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО. Работы сделали в филиалах фонда в рамках проекта «Наша Семья – Наша Победа!». Близкие бойцов СВО выразили благодарность организаторам выставки, отмечая ее значимость для увековечения подвига их детей.
Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 640 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 490 тыс. уже решено.