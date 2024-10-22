Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76

В результате крушения сбитого в Судане Ил-76 погиб россиянин Антон Селиванец

Tекст: Антон Антонов

«Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего летчика. Он сообщил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить Ил-76 по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов», передает ТАСС.

Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается, большая часть самолета сгорела, говорится в статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судане разбился грузовой самолет Ил-76. Власти страны заявили, что на его борту могли быть российские граждане.