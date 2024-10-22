  • Новость часаВ договор России и Белоруссии о безопасности включили пункты о ядерном оружии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдаване смогут дважды отомстить Санду за украденные выборы
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Запад предлагал Грузии начать новую войну с Россией
    Роскосмос зафиксировал неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
    Ушаков рассказал о повестке Путина на саммите БРИКС
    Названо содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
    Эксперт спрогнозировал недовольство мужской части либеральной оппозиции планами Навальной
    Мнения
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    22 октября 2024, 07:23 • Новости дня

    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, пересекли канал и закрепились на новой позиции, сообщил глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

    По его словам, в ходе наступления российским военным удалось пересечь линию канала, разделяющего город на несколько частей, и занять плацдарм на его противоположной стороне, передает ТАСС.

    Чукча отметил, что в боевых действиях участвуют бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-й бригады ВС РФ и подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола».

    Он подчеркнул, что под контролем противника все еще остается значительная часть городской застройки, а также дачные поселки на западе города.

    По словам военного, основной задачей сейчас является дальнейшее продвижение вглубь города и освобождение от противника оставшихся районов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    Коментарии (2)
    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

    Коментарии (9)
    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию

    Наемники из Латинской Америки в Часовом Яре попросили об эвакуации из-за обстрелов

    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Латиноамериканские наемники, переброшенные под Часов Яр для обороны, запросили эвакуацию после интенсивных обстрелов, среди них есть раненые, сообщает группировка войск «Юг».

    Бойцы российской группировки войск «Юг» ссылаются на радиоперехваты, в которых латиноамериканские наемники в Часовом Яре в Донбассе просят об эвакуации. В сообщениях отмечается, что среди испаноязычных наемников есть раненые, что осложняет их положение, передает РИА «Новости».

    Записи радиоперехватов, предоставленные ранее группировкой «Юг», включают переговоры наемников из Колумбии. Один из них жалуется на непрекращающиеся обстрелы и выражает крайнюю усталость и недовольство текущими условиями.

    Один из наемников говорит о необходимости поддержки и эвакуации: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного».

    Ранее сообщалось, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован бойцами под Часовым Яром, где продолжаются интенсивные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили латиноамериканского наемника ВСУ в районе Часового Яра в Донбассе, что было подтверждено видеоматериалами с его нательной камеры. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике. Сообщалось, что Иностранный легион и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, применяя современные дроны западного производства.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Министр обороны Франции Лекорню заявил о необходимости обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «заняться» вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

    Лекорню назвал украинский «план победы» началом «политического пути». Он отметил: «Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор – вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины... это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться».

    По его словам, это требуется, чтобы «быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

    Он отметил, что с украинской стороны наблюдается поворот к военно-политической риторике. Лекорню полагает, что «есть воля к политическим действиям».

    «Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских», – сказал Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». Франция заявила, что активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Наемницу из Грузии приговорили заочно к 13 годам

    Грузинка Русудани Иванеишвили получила 13 лет за наемничество против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Грузии Русудани Иванеишвили заочно осуждена на 13 лет колонии за участие в боевых действиях против России в составе «Грузинского национального легиона».

    СК установил, что Иванеишвили добровольно вступила в состав военизированного формирования «Грузинский национальный легион», действующего на стороне вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Формирование создал и возглавил гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили с целью участия в боевых действиях против российских военнослужащих и сил ДНР. Вступив в легион, Иванеишвили получила материальное вознаграждение, вооружение, боеприпасы и обмундирование. Она прошла военную подготовку, после чего принимала участие в боевых действиях против российских сил.

    Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора за руководящую роль в наемничестве. По информации СК, Иванеишвили была заочно приговорена к 13 годам лишения свободы, она объявлена в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии на стороне Украины, они были объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 04:26 • Новости дня
    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО

    Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России

    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательства, передает ТАСС.

    Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

    Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

    «Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.

    Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».

    «Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.

    Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 09:34 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по офицерам ВСУ в Кривом Роге

    Подполье сообщило о ликвидации офицеров ВСУ и наемников ударами в Кривом Роге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров ВСУ и западных наемников, что привело к ликвидации ряда военных.

    В Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления.

    Согласно его словам, поздно вечером в субботу была поражена гостиница «Дружба», где находились представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры. Лебедев уточнил, что все проживающие в гостинице имели звание не ниже майора.

    По словам Лебедева, еще один удар был нанесен 20 октября ближе к 23.00 по гостинице «Центральная». В ней также проживали украинские офицеры и их западные коллеги, среди которых находились военные, уцелевшие после предыдущей атаки. Он отметил, что на месте инцидента активно работали сотрудники скорой помощи и службы по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которые собирали останки.

    Лебедев утверждает, что в результате обоих ударов были ликвидированы военные ВСУ и наемники. Информаторы сообщили о том, что на месте событий по-прежнему велась активная работа служб экстренного реагирования, что свидетельствует о тяжелых потерях среди проживавших в пораженных гостиницах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кривом Роге уничтожили автобус, который волонтер использовал для перевозки людей в ВСУ, в Одессе прозвучали взрывы, повредившие электрическую подстанцию в окрестностях города, а в Николаеве произошли удары по производству беспилотников, о чем сообщило подполье.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 08:54 • Новости дня
    Пленный офицер ВСУ рассказал об уничтожении взвода под Угледаром

    Командир ВСУ: три человека выжили из 60 бойцов после боев под Угледаром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое, сообщил пленный командир Александр Долматов, отметив, что пополнить ряды некем, а оставшихся перебрасывают на сложные участки.

    По его словам, три человека из 60 бойцов взвода Вооруженных сил Украины остались в живых после боев под Угледаром, сообщает ТАСС.

    Долматов отметил, что нехватка личного состава была значительной, и в его взводе осталось всего трое выживших.

    По словам Долматова, пополнить резервы некем, и из оставшегося личного состава взводов только тех, кто умеет держать оружие, перебрасывают на наиболее сложные участки фронта. Он сдался в плен 18 октября в районе населенного пункта Золотая Нива на угледарском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром, а военнослужащие группировки «Восток» отметили, что ожесточенное сопротивление оказывают лишь иностранные наемники. Из-за неисправного танка под Угледаром солдат ВСУ также попал в плен.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 08:23 • Новости дня
    МИД: Киевский режим угрожает безопасности Украины

    Представитель МИД Полищук: Киевский режим угрожает безопасности Украины и ее граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим представляет угрозу для Украины и ее граждан, для обеспечения безопасности страны следует вернуться к ее нейтральному, внеблоковому статусу, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима», –цитирует РИА «Новости» Полищука.

    Дипломат отметил, что лучшая гарантия безопасности Украины состоит в возвращении к истокам ее государственности. Он подчеркнул важность нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса страны.

    Полищук заявил, что важно также соблюдать права этнических русских и русскоязычных граждан, обеспечить защиту русского языка и образовательных и языковых прав национальных меньшинств.

    Ранее Полищук заявлял, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями безопасности, как оптимальном решении для предотвращения мировой войны.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Российское военное ведомство сообщило в Telegram, что Украина предприняла попытку устроить террористическую атаку, используя БПЛА. Уточняется, что беспилотники были сбиты с 20.30 до 21.40 мск.

    Напомним, накануне министерство обороны сообщило, что за сутки средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 14:39 • Новости дня
    Энергоснабжение брянского завода нарушилось из-за атаки

    Брянский завод «Кремний Эл» лишился энергоснабжения после атаки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брянский завод «Группа Кремний Эл» столкнулся с нарушением энергоснабжения после террористической атаки на производственные корпуса, что привело к прерыванию цепочек производства.

    Энергоснабжение завода «Группа Кремний Эл» в Брянске было нарушено из-за ночной террористической атаки, сообщает РИА «Новости». Завод, являющийся одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, столкнулся с прерыванием производственных цепочек в результате нападения, произошедшего в ночь на 19 октября.

    По словам представителей компании, в результате атаки были повреждены объекты, обеспечивающие спецэнергетикой, и нарушено энергоснабжение. Весь коллектив завода активно участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров, стремясь восстановить нормальную работу предприятия.

    Гендиректор завода Олег Данцев отметил, что основная задача сейчас – как можно быстрее возобновить производство изделий электронной техники, чтобы выполнить планы. Однако процесс осложняется трудностями с приобретением запасных частей для восстановления оборудования и энергетической инфраструктуры. Строители также проводят экспертизу для определения возможности восстановления разрушенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины продолжают устраивать массированные атаки на Брянскую область, используя беспилотники. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате одной из таких атак беспилотник сдетонировал в чердачной части нежилого здания, вызвав пожар.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Пожар повредил припортовую инфраструктуру в Одесской области

    В Одесской области пожар повредил припортовую инфраструктуру после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером 20 октября в зоне припортовой инфраструктуры Одесской области возник пожар, вызванный серией взрывов, что привело к значительным повреждениям, сообщили местные власти.

    В Одесской области зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры, передает ТАСС. Глава региональной администрации Олег Кипер сообщил об этом инциденте. Он уточнил, что на территории припортовой инфраструктуры вечером 20 октября вспыхнул пожар.

    Накануне в Одессе была слышна серия взрывов. В связи с этим в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской, Николаевской и Сумской областях прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В Николаеве бронетанковый завод прекратил работу после российского удара. В Одессе ракетный комплекс «Искандер» уничтожил «ценный груз» для ВСУ.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76
    Байден выступил с обращением к президенту Азербайджана
    В Сирии погиб капитан первого ранга Черноморского флота
    Свердловский омбудсмен предложили в школах приравнять мигрантов к инвалидам
    Президент Бразилии опубликовал первое фото после травмы головы
    Бритни Спирс объявила о свадьбе с самой собой
    Киркоров показал новую сумку за четыре миллиона рублей

    Как приближается развал долларовой системы

    В понедельник в США начинаются ежегодные заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ). На них будет обсуждаться вопрос, важнейший для судьбы американской и всей мировой экономики: долги. Фактически перед нами процесс угасания финансового могущества США и всей мировой долларовой системы. Как и почему это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Молдавии стали позором Евросоюза

    Выборы президента Молдавии ожидаемо обернулись вторым туром, а на референдуме по вступлению республики в ЕС с минимальным отрывом победили сторонники евроинтеграции. Правда, эксперты считают результаты сомнительными и прогнозируют для Кишинева целый спектр проблем. Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия одерживает моральную победу над США

    «Против гегемонии США сейчас восстают многие страны, и освобождение нами Украины – лишь самый яркий пример такого сопротивления». Такими словами эксперты описывают моральный кризис во внешней политике, который переживают Соединенные Штаты. Лучше всего этот кризис выражен отношением Вашингтона к конфликту на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    • Главный противник Санду. Кто он?

      В воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы – возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............