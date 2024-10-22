За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?9 комментариев
Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, пересекли канал и закрепились на новой позиции, сообщил глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
По его словам, в ходе наступления российским военным удалось пересечь линию канала, разделяющего город на несколько частей, и занять плацдарм на его противоположной стороне, передает ТАСС.
Чукча отметил, что в боевых действиях участвуют бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-й бригады ВС РФ и подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола».
Он подчеркнул, что под контролем противника все еще остается значительная часть городской застройки, а также дачные поселки на западе города.
По словам военного, основной задачей сейчас является дальнейшее продвижение вглубь города и освобождение от противника оставшихся районов.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.