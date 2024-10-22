Мадуро прибыл в Казань

Tекст: Антон Антонов

Самолет венесуэльского лидера приземлился в международном аэропорту Казани около 21.30 мск. Мадуро прибыл в сопровождении представительной делегации. Его встретили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

Днем ранее в Казань прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, Мадуро заявил, что «всегда готов к встречам с президентом Путиным».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-й саммит БРИКС проходит в Казани и является ключевым событием председательства России в этом объединении. Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС. Позднее он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.