  • Новость часаВ США пообещали новые жесткие санкции против России на следующей неделе
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    Запад готовил Грузии судьбу Украины
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    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

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    22 октября 2024, 20:27 • Новости дня

    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e

    В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
    @ boeing.com

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала разрушение европейского спутника связи Intelsat 33e, более 80 образовавшихся фрагментов могут представлять угрозу для ближайших аппаратов.

    Как сообщает Роскосмос, обломки спутника несут потенциальную угрозу для ближайших аппаратов. В заявлении, обнародованном госкорпорацией, говорится: «Зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat 33e. В результате проведенных наблюдений специалисты Роскосмоса обнаружили более 80 фрагментов космического аппарата», передает ТАСС.

    Спутник разрушился 19 октября. По словам представителей Роскосмоса, это событие носило одномоментный и высокоэнергетический характер. В ведомстве отмечают, что динамика распределения обломков указывает на угрозу для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос обнаружил около 20 неопознанных космических объектов в районе вышедшего из строя спутника Intelsat, специалисты уточняют параметры их орбит.

    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

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    21 октября 2024, 22:44 • Новости дня
    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани переговорами с польским премьером Туском

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском, вместо Вучича страну на саммите представят вице-премьер Александр Вулин и министры.

    Вучич сообщил, что не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани, так как на эти даты у него уже запланированы встречи, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    «В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет», – сказал Вучич.

    Он сообщил, что «завтра-послезавтра» проведет встречу с главами правительств Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в Комарно на юге Словакии, а «уже в среду приезжают» Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После них Сербию посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», – добавил Вучич.

    Президент Сербии также отметил, что страна не поддержала ни один из 44 «пакетов различных санкций», введенных в 2024 году против России, что, по словам Вучича, высоко ценится российским лидером.

    «Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию», – сказал он. Сербия решила направить на саммит БРИКС Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адриану Месарович и министра по вопросам международного экономического сотрудничества Ненада Поповича.

    Вучич заявил, что рассчитывает совершить визит в Москву 9 мая, чтобы посетить праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич в воскресенье сообщил о телефонных переговорах с Путиным. В начале октября сербские СМИ сообщили, что Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России. Кроме того, Вучич подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии. Он заявил, что смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    22 октября 2024, 09:51 • Новости дня
    Советник президента Бразилии ответил на претензии Германии по поводу России

    Tекст: Александра Юдина

    Бразилия поддерживает хорошие отношения с Россией и выступает против введения санкций, так как считает их неэффективными, заявил главный советник президента Бразилии Селсу Аморим.

    Главный советник президента Бразилии по внешней политике дал интервью немецкому журналу Spiegel, в ходе которого подчеркнул, что санкции против России не обеспечивают эффективного воздействия и не приведут к желаемому результату.

    Уточняется, что немецкий журналист в ультимативной манере задал вопрос о позиции Бразилии относительно введения санкций против России, на что Аморим ответил, что Бразилия не поддерживает точку зрения Запада в данном вопросе.

    «У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», – подчеркнул он.

    Данное заявление было сделано накануне саммита БРИКС в Казани.

    Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям.

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    21 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Байден выступил с обращением к президенту Азербайджана

    Байден призвал Алиева завершить мирное соглашение с Арменией до конца 2024 года

    Байден выступил с обращением к президенту Азербайджана
    @ Stefani Reynolds/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден призвал лидера Азербайджана Ильхама Алиева завершить мирное соглашение с Арменией до конца 2024 года, отметив прогресс в отношениях стран.

    Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на АзерТадж, Байден обратился к Алиеву с призывом закончить работу над мирным соглашением с Арменией до конца 2024 года. По мнению Байдена, в отношениях между Азербайджаном и Арменией наблюдается позитивный сдвиг.

    Байден отметил, что подписание мирного соглашения сможет обеспечить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Также, по его словам, этот шаг «преобразит весь регион», открывая новые возможности для расширения торговых и культурных связей с Европой и Азией.

    В своем обращении Байден подчеркнул, что сейчас, во время конференции COP29 в Баку, у Азербайджана есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру на международной арене. Он также указал на необходимость творческого подхода и компромиссов для успешного завершения переговоров.

    Напомним, в Стамбуле прошла встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, на которой стороны договорились ускорить процесс согласования и подписания мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре, подчеркнув, что Конституция Армении признает территориальную целостность Азербайджана, а ранее Пашинян подтвердил готовность страны заключить мирный договор с Азербайджаном до начала Климатического саммита в Баку, уделив внимание важности укрепления доверия и стабильности в регионе.

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    22 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов

    «Страна.ua»: Жители Харькова отказались работать из-за облав военкоматов

    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как ТЦК. Массовые рейды приводят к остановке деятельности многих предприятий и организаций, передает РИА «Новости».

    По словам одного из местных блогеров, ситуация усугубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил Украины. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города.

    Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, а также работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также упоминаются сантехники и таксисты.

    Ранее на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Также сообщалось о возможности откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу проведения референдума по вхождению региона в состав России.

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    22 октября 2024, 13:54 • Новости дня
    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС

    Путин: На саммите БРИКС в Казани примут решения для укрепления сотрудничества

    Путин анонсировал важные решения на саммите БРИКС
    @ Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут решения для укрепления работы объединения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Путин отметил, что Россия в этом году председательствует в БРИКС, и подчеркнул значимость предстоящего обсуждения для дальнейшего совершенствования работы объединения, передает ТАСС.

    Президент также подчеркнул, что работа на саммите начнется уже вечером, когда лидеры стран БРИКС соберутся за ужином для неформального общения. «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу», – добавил российский президент.

    Кроме того, Путин обсудил на встрече с премьер-министром Индии состояние двустороннего товарооборота. Он отметил, что отношения между Россией и Индией продолжают развиваться и укрепляться, а товарооборот находится в хорошем состоянии.

    «Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов, наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, Путин начал переговоры с Моди в Губернаторском дворце Казанского кремля, открывая серию обсуждений на саммите БРИКС.

    Премьер Индии заявил о значимости саммита БРИКС для мира.

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    22 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные

    Военкор Коц: В районе Цукурино российские военные установили флаг, похожий на флаг КНДР

    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
    @ Siegfried Grassegger/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц сообщил о поднятии флага, напоминающего государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики, у освобожденного поселка Цукурино.

    По словам военкора, это действие было воспринято как «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, что вызвало обсуждение в украинских и международных каналах.

    Также Коц подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

    Так, венкор напомнил, что ранее под Славянском командир отряда ополченцев «Спарта» использовал аналогичный прием, включив через громкоговорители мусульманские азаны, что создало впечатление присутствия кадыровской гвардии.

    «Пусть и сейчас боятся», – заключил он.

    Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран.


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    22 октября 2024, 07:23 • Новости дня
    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, пересекли канал и закрепились на новой позиции, сообщил глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

    По его словам, в ходе наступления российским военным удалось пересечь линию канала, разделяющего город на несколько частей, и занять плацдарм на его противоположной стороне, передает ТАСС.

    Чукча отметил, что в боевых действиях участвуют бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-й бригады ВС РФ и подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола».

    Он подчеркнул, что под контролем противника все еще остается значительная часть городской застройки, а также дачные поселки на западе города.

    По словам военного, основной задачей сейчас является дальнейшее продвижение вглубь города и освобождение от противника оставшихся районов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

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    22 октября 2024, 08:24 • Новости дня
    США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

    Telex: США сообщили Венгрии о планах вооруженной акции 23 октября

    Tекст: Александра Юдина

    Венгерские власти получили информацию от США о возможной вооруженной акции 23 октября, что совпадает с годовщиной Венгерского восстания 1956 года, пишет издание Telex.

    По данным пресс-службы венгерского правительства, на которую ссылается СМИ, США направили Венгрии оперативные данные о возможной вооруженной акции, которая может произойти 23 октября, передает «Газета.Ru».

    Информация поступила через американскую партнерскую службу и касалась беседы в онлайн-группе, обсуждающей акцию с охраняемыми лицами.

    Telex отмечает, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Выяснилось, что группа молодых людей может готовить вооруженные действия в годовщину Венгерского восстания 1956 года.

    Венгерские службы антитеррористического центра задержали шестерых человек в будапештском пабе Legenda. У задержанных не обнаружили боевого оружия, однако у них было найдено страйкбольное и одно охолощенное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские власти не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление. Также министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    21 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Сирии погиб капитан первого ранга Черноморского флота

    Развозжаев: Капитан ВМФ России Николай Михайленко погиб в Сирии при выполнении спецзадач

    В Сирии погиб капитан первого ранга Черноморского флота
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан первого ранга Николай Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирии, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В понедельник его проводили в Севастополе в последний путь.

    Как написал губернатор в своем Telegram-канале, Михайленко родился и вырос в Чернигове в семье военнослужащего, окончил в Севастополе высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова и продолжил служить на офицерских должностях Военно-морского флота. В последние годы Михайленко преподавал в Черноморском высшем военно-морском училище, где передавал своим студентам знания и опыт.

    «Занимаясь преподавательской деятельностью Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», – написал Развозжаев.

    По отзывам сослуживцев, Михайленко был настоящим боевым товарищем и профессионалом, способным обучать и воспитывать будущих офицеров.

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    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Для решения логистических задач наши войска используют проселочные дороги в северной части города. В боевых действиях также принимают участие бойцы 98-й бригады ВДВ и 200-й бригады ВС России. Основной задачей военных является дальнейшее продвижение вглубь населенного пункта и освобождение от противника оставшихся районов. Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

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    22 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

    Стало известно о переводе 116-й бригады ВСУ из-под Курахово в Сумы после мятежа

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшаяся исполнять приказы 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж, сообщило испанское издание Pais.

    Издание пишет, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая подняла мятеж под Курахово в Донецкой народной республике, была переведена в Сумскую область. Офицер 119-й бригады Александр заявил, что «они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», передает «Лента.ру».

    В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что военнослужащие 116-й бригады устроили бунт. В наказание за это командование ВСУ решило перебросить их на позиции в Курской области. Это решение было принято в попытке хоть как-то исправить ситуацию в регионе за счет и так деморализованных солдат, передает ТАСС.

    Ранее украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Курахово.

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Владимира Зеленского.

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    22 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ покидают позиции пешком из-за отсутствия техники

    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные вынуждены отступать пешком из-за нехватки техники, заявил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    «У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», – сказал Джонсон, передает «Московский комсомолец».

    Украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для эффективной обороны и вынуждена отступать по всей линии фронта, добавил эксперт. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления. По его словам, все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о нехватке живой силы у армии Украины.

    В августе Джонсон отмечал, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине остается полная капитуляция Киева. Он также отмечал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

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    22 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Сербии надоели разговоры о территориальной целостности Украины

    Вучич заявил об усталости Сербии от разговоров о территориальной целостности Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия устала от разговоров о территориальной целостности Украины, а евроинтеграция Сербии затянулась, заявил президент страны Александр Вучич.

    Вучич заявил о том, что Сербия давно определилась с европейским путем развития. По его словам, для изменения этого решения «многое должно измениться в самой стране», передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    Он отметил, что переговоры о вступлении в Евросоюз продолжаются с 2000 года. «Мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого», – сказал он.

    Также жителям страны надоели «разговоры о территориальной целостности Украины» на фоне игнорирования территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что сербы не могут больше терпеть «такую дозу лицемерия и неправды», когда обсуждения касаются Косова и Метохии.

    Вучич считает, что процесс евроинтеграции «идет медленно» не из-за «правовой системы, верховенства закона или чего-то еще». «Если бы мы признали независимое Косово и ввели санкции против Российской Федерации, то завтра бы стали членами Европейского союза, сразу же», – сказал он.

    Президент сообщил, что рейтинг популярности БРИКС в Сербии сейчас находится на том же, что и у ЕС, уровне – «около 42%». По его мнению, сейчас «там нет реальных механизмов, и это не работает по тому же принципу, как ЕС».

    «Если БРИКС сможет наполнить свои механизмы содержанием и даже через криптовалюты достигнет определенных успехов в создании общего или единого средства платежа, так как единую валюту создать не получится, все равно это будет уровень сплоченности ниже, чем в ЕС», – заявил он.

    Вучич полагает, что данная тема может стать одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке задался вопросом, почему западные страны заявляют о необходимости соблюдения норм международного права, когда говорят о ситуации на Украине, но сами не придерживались их в отношении Сербии. Вучич заявил, что Запад нарушил Устав и резолюции ООН в 1999 году, когда напал на Союзную Республику Югославию.

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    22 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76

    В результате крушения сбитого в Судане Ил-76 погиб россиянин Антон Селиванец

    Российский летчик погиб в результате крушения сбитого в Судане Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На грузовом самолете Ил-76, который был сбит в Судане, летел россиянин Антон Селиванец, сообщила семья летчика. По данным СМИ, также на борту мог быть главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов.

    «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», – рассказал брат погибшего летчика. Он сообщил, что Антон Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. В России у него осталась семья, передает RT.

    Как сообщает портал Sudan War Monitor, Силы быстрого реагирования, участвующие в суданском конфликте, могли сбить Ил-76 по ошибке, приняв его за военный самолет. Один из командиров СБР на опубликованной группировкой видеозаписи выступил с утверждением, что с помощью «управляемых ракет» ими был сбит «египетский «Антонов», передает ТАСС.

    Также сообщается, что у одного из членов экипажа было удостоверение на имя Виктора Гранова – главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. О выживших членах экипажа не сообщается, большая часть самолета сгорела, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судане разбился грузовой самолет Ил-76. Власти страны заявили, что на его борту могли быть российские граждане.

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