Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В Роскосмосе рассказали детали разрушения спутника Intelsat 33e
Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала разрушение европейского спутника связи Intelsat 33e, более 80 образовавшихся фрагментов могут представлять угрозу для ближайших аппаратов.
Как сообщает Роскосмос, обломки спутника несут потенциальную угрозу для ближайших аппаратов. В заявлении, обнародованном госкорпорацией, говорится: «Зафиксировано значительное увеличение числа космических объектов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat 33e. В результате проведенных наблюдений специалисты Роскосмоса обнаружили более 80 фрагментов космического аппарата», передает ТАСС.
Спутник разрушился 19 октября. По словам представителей Роскосмоса, это событие носило одномоментный и высокоэнергетический характер. В ведомстве отмечают, что динамика распределения обломков указывает на угрозу для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос обнаружил около 20 неопознанных космических объектов в районе вышедшего из строя спутника Intelsat, специалисты уточняют параметры их орбит.