Роскосмос зафиксировал неопознанные объекты у отключившегося спутника Intelsat

Tекст: Валерия Городецкая

По словам представителей Роскосмоса, объекты были обнаружены накануне в плоскости орбиты Intelsat-33e, передает ТАСС.

«20 октября 2024 года в плоскости орбиты телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов. По расчетам специалистов, образование данных объектов произошло 19 октября 2024 года», – говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос отметил, что близко к точке стояния Intelsat-33e находятся российские аппараты связи «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6» и гидрометеорологический спутник «Электро-Л». В настоящее время российские специалисты занимаются сбором координатной информации для уточнения параметров орбит выявленных космических объектов.



Intelsat-33e был запущен 25 августа 2016 года ракетой-носителем Ariane-5 из Гвианского космического центра. Он использовался для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Африке, Среднем Востоке, Азии и Австралии.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о возможности столкновения Международной космической станции с космическим объектом. Также сообщалось, что ЦНИИмаш подсчитал число опасных сближений с МКС в 2020 году.