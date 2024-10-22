Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
В Польше испугались ответа Москвы после угроз генералов нанести удар по Петербургу
Do Rzeczy: Угрозы напасть на Калининград или Петербург могут спровоцировать серьезный ответ
Угрозы польских генералов в адрес Калининграда и Петербурга могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны Москвы, пишет польское издание Do Rzeczy.
В публикации Do Rzeczy отмечается, что такие угрозы могут быть восприняты как позиция всей польской военной и политической элиты, поскольку генералы ранее занимали высокие посты в армии, передает РИА «Новости».
В случае нападения на Петербург, Россия может ответить применением ядерного оружия, согласно измененной в сентябре военной доктрине, подчеркивает издание. «Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия», – говорится в публикации.
Критика также касается того, что генералы рискуют жизнями всех поляков, а не только своими. В статье иронично задается вопрос о наличии у Польши ракетных войск, способных нанести удар по Петербургу, подразумевая, что такие заявления лишены реальной основы.
Ранее бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на эту угрозу, напомнив о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.