Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Медведев предостерег польского генерала от намерений ударить по Петербургу
Медведев призвал вспомнить про разделы Польши после угрозы ударить по Петербургу
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на угрозу экс-главы польского Генштаба Раймунда Анджейчака нанести удар по Петербургу, напомнив ему о разделах Польши и возможных последствиях подобных заявлений.
Медведев в своем Telegram-канале напомнил Анджейчаку о разделе Польши в разные исторические периоды и посоветовал ему не провоцировать Россию. Он отметил, что Варшава в прошлом входила в состав Российской империи и такие угрозы могут иметь серьезные последствия. Медведев назвал Анджейчака «отставным дураком» и посоветовал ему вспомнить историю, и «не будил зверя».
В пятницу бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.