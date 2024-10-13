Медведев предостерег польского генерала от намерений ударить по Петербургу

Медведев призвал вспомнить про разделы Польши после угрозы ударить по Петербургу

Tекст: Дарья Григоренко

Медведев в своем Telegram-канале напомнил Анджейчаку о разделе Польши в разные исторические периоды и посоветовал ему не провоцировать Россию. Он отметил, что Варшава в прошлом входила в состав Российской империи и такие угрозы могут иметь серьезные последствия. Медведев назвал Анджейчака «отставным дураком» и посоветовал ему вспомнить историю, и «не будил зверя».

В пятницу бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какая страна Европы желает стать злейшим врагом России.