Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
Военкор Коц: В районе Цукурино российские военные установили флаг, похожий на флаг КНДР
Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР, рассказал военный корреспондент Александр Коц.
В своем Telegram-канале Коц сообщил о поднятии флага, напоминающего государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики, у освобожденного поселка Цукурино.
По словам военкора, это действие было воспринято как «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, что вызвало обсуждение в украинских и международных каналах.
Также Коц подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.
Так, венкор напомнил, что ранее под Славянском командир отряда ополченцев «Спарта» использовал аналогичный прием, включив через громкоговорители мусульманские азаны, что создало впечатление присутствия кадыровской гвардии.
«Пусть и сейчас боятся», – заключил он.
Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран.