Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные

Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину

Tекст: Антон Антонов

По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.