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    Выборы в Грузии определят пределы европейской экспансии
    Грызлов сообщил о включении положений о ядерном оружии в договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    Российские войска закрепились в Часовом Яре
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    Стало известно о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Бразилия ответила на претензии Германии по поводу отношений с Россией
    Косачев назвал реакцию США на референдум в Молдавии фарсом
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв СВО сделала Центральную Азию частью мировой экономики

    Посещая Астану, Бишкек, Душанбе или Ташкент, постоянно убеждаешься, какую пользу конфликт России и Запада приносит развитию республик Центральной Азии.

    3 комментария
    Антон Любич Антон Любич России нужны богатые мигранты

    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    9 комментариев
    22 октября 2024, 10:57 • Новости дня

    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные

    Военкор Коц: В районе Цукурино российские военные установили флаг, похожий на флаг КНДР

    Военкор: «Флаг КНДР» под Цукурино подняли российские военные
    @ Siegfried Grassegger/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц сообщил о поднятии флага, напоминающего государственный флаг Корейской Народно-Демократической Республики, у освобожденного поселка Цукурино.

    По словам военкора, это действие было воспринято как «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, что вызвало обсуждение в украинских и международных каналах.

    Также Коц подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

    Так, венкор напомнил, что ранее под Славянском командир отряда ополченцев «Спарта» использовал аналогичный прием, включив через громкоговорители мусульманские азаны, что создало впечатление присутствия кадыровской гвардии.

    «Пусть и сейчас боятся», – заключил он.

    Напомним, авторами фейка об участии северокорейских военных в СВО являются Киев и Сеул. Так, Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Незадолго до этого министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что КНДР может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России из-за подписанного договора между странами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна носит суверенный характер и не направлено против третьих стран.


    22 октября 2024, 00:31 • Новости дня
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    Newsweek заявила о планах Южной Кореи отправить военных на Украину
    @ Army Hq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея рассматривает возможность отправки военных и разведчиков на Украину в связи с сообщениями о том, что Россия якобы собирается воспользоваться поддержкой северокорейских войск, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным источника из южнокорейской разведки, правительство и военные Южной Кореи якобы изучают план, включающий отправку специалистов по Северной Корее и экспертов по тактике КНДР, пишет Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они могут помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Ранее, как писала газета ВЗГЛЯД, Песков опроверг сообщения о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России. Он обратил внимание на противоречивую информацию, поступающую от южнокорейских источников и Пентагона. Отвечая на вопрос о присутствии северокорейских военных в России и их участии в СВО, Песков посоветовал обращаться в Минобороны.

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что Северная Корея может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки России.

    Напомним, численность вооруженных сил Северной Кореи оценивается в 1,37 млн человек. При этом около 4 млн находятся в армейском резерве. Армия формируется на основе призывной системы. Корейское общество можно назвать одним из самых военизированных в современном мире. Одной из наиболее сильных сторон ВС КНДР считается артиллерия.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    22 октября 2024, 08:55 • Новости дня
    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов

    «Страна.ua»: Жители Харькова отказались работать из-за облав военкоматов

    Жители Харькова отказались выходить на работу из-за рейдов военкомов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как ТЦК. Массовые рейды приводят к остановке деятельности многих предприятий и организаций, передает РИА «Новости».

    По словам одного из местных блогеров, ситуация усугубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил Украины. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города.

    Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, а также работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также упоминаются сантехники и таксисты.

    Ранее на Украине проходили масштабные рейды в развлекательных заведениях в различных городах, включая Киев, Днепропетровск, Харьков, Хмельницкий и Львов.

    Также сообщалось о возможности откупиться от мобилизации за тысячи долларов.

    В то же время глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу проведения референдума по вхождению региона в состав России.

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    22 октября 2024, 07:23 • Новости дня
    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
    Российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр, пересекли канал и закрепились на новой позиции, сообщил глава оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

    По его словам, в ходе наступления российским военным удалось пересечь линию канала, разделяющего город на несколько частей, и занять плацдарм на его противоположной стороне, передает ТАСС.

    Чукча отметил, что в боевых действиях участвуют бойцы 98-й бригады ВДВ, 200-й бригады ВС РФ и подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола».

    Он подчеркнул, что под контролем противника все еще остается значительная часть городской застройки, а также дачные поселки на западе города.

    По словам военного, основной задачей сейчас является дальнейшее продвижение вглубь города и освобождение от противника оставшихся районов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

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    22 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Министр обороны Франции Лекорню заявил о необходимости обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине

    Париж призвал обсудить вопрос размещения сил неядерного сдерживания на Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо «заняться» вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

    Лекорню назвал украинский «план победы» началом «политического пути». Он отметил: «Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор – вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины... это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться».

    По его словам, это требуется, чтобы «быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI.

    Он отметил, что с украинской стороны наблюдается поворот к военно-политической риторике. Лекорню полагает, что «есть воля к политическим действиям».

    «Однажды придется это сделать, однажды Украина возобновит диалог с Россией. Никто никогда не заявлял о капитуляции русских», – сказал Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». Франция заявила, что активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

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    22 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область

    Стало известно о переводе 116-й бригады ВСУ из-под Курахово в Сумы после мятежа

    Устроившую мятеж бригаду ВСУ перевели в Сумскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшаяся исполнять приказы 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за мятеж, сообщило испанское издание Pais.

    Издание пишет, что украинская 116-я отдельная бригада территориальной обороны, которая подняла мятеж под Курахово в Донецкой народной республике, была переведена в Сумскую область. Офицер 119-й бригады Александр заявил, что «они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведется вторжение в Курскую область», передает «Лента.ру».

    В то же время в российских силовых структурах подтвердили, что военнослужащие 116-й бригады устроили бунт. В наказание за это командование ВСУ решило перебросить их на позиции в Курской области. Это решение было принято в попытке хоть как-то исправить ситуацию в регионе за счет и так деморализованных солдат, передает ТАСС.

    Ранее украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Курахово.

    Пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко заявил о готовности украинских военных развернуть орудия в сторону Киева из-за недовольства мобилизацией и действиями режима Владимира Зеленского.

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    21 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию

    Наемники из Латинской Америки в Часовом Яре попросили об эвакуации из-за обстрелов

    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Латиноамериканские наемники, переброшенные под Часов Яр для обороны, запросили эвакуацию после интенсивных обстрелов, среди них есть раненые, сообщает группировка войск «Юг».

    Бойцы российской группировки войск «Юг» ссылаются на радиоперехваты, в которых латиноамериканские наемники в Часовом Яре в Донбассе просят об эвакуации. В сообщениях отмечается, что среди испаноязычных наемников есть раненые, что осложняет их положение, передает РИА «Новости».

    Записи радиоперехватов, предоставленные ранее группировкой «Юг», включают переговоры наемников из Колумбии. Один из них жалуется на непрекращающиеся обстрелы и выражает крайнюю усталость и недовольство текущими условиями.

    Один из наемников говорит о необходимости поддержки и эвакуации: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного».

    Ранее сообщалось, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован бойцами под Часовым Яром, где продолжаются интенсивные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили латиноамериканского наемника ВСУ в районе Часового Яра в Донбассе, что было подтверждено видеоматериалами с его нательной камеры. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике. Сообщалось, что Иностранный легион и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, применяя современные дроны западного производства.

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    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

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    22 октября 2024, 04:26 • Новости дня
    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО

    Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России

    Небензя заявил о неприемлемости для России членства Украины в НАТО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на созванном по запросу западных стран заседании Совета Безопасности ООН напомнил, что 17 октября украинский лидер Владимир Зеленский «в духе заядлого шантажиста заявил о намерении создать ядерное оружие, если его страну не возьмут в НАТО», то есть объявил о готовности Киева нарушить международные обязательства, передает ТАСС.

    Небензя заявил, что «все международное сообщество должно самым решительным образом осудить эти безответственные заявления», но со стороны США и их союзников «никакой публичной реакции» не было, что «лишь подтверждает их потворствование любым авантюрам и преступлениям киевского режима».

    Небензя указал, что заявления Зеленского доказывают правильность решения России о проведении спецоперации. Он заявил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины для обеспечения безопасности России.

    «Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», – отметил дипломат.

    Он сказал, что действия Зеленского, включая так называемую «курскую авантюру», демонстрируют его неспособность как полководца. По мнению Небензи, Зеленский готов жертвовать страной в интересах Запада. Небензя подчеркнул, что Зеленский намерен распродать природные богатства Украины и использовать ее граждан «в будущем для охраны безопасности Европы вместо американских войск».

    «Просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой«, – подчеркнул он.

    Небензя также обвинил Запад в попытках «искусственно поддерживать на плаву украинскую тематику в Совете Безопасности, демонстрируя таким образом на публику поддержку своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не допустит, чтобы украинская сторона получила ядерное оружие.

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    22 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ потеряли стратегические высоты у села Терны в ЛНР

    Марочко сообщил о потере ВСУ стратегических высот у села Терны на севере ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ потеряли стратегически важные высоты возле села Терны на севере Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». Марочко добавил, что в ходе наступления вооруженные силы России уничтожили опорные пункты противника, расположенные восточнее Тернов. Эти позиции находились на стратегических высотах и имели ключевое значение для украинских сил.

    Марочко отметил, что украинское командование предприняло попытки вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом. Он также подчеркнул, что часть штурмовиков ВСУ, не выдержав давления, покинула поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили вооруженные силы Украины с позиций на западе Кременной в Луганской народной республике. Между тем небоевые потери вооруженных сил Украины у Кременной утроились из-за погодных условий.

    Ранее российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная.

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    22 октября 2024, 05:04 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали спиртзаводы в Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    Помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский повреждены в результате атаки украинских беспилотников, сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    Никто не пострадал, экстренные службы работают на местах происшествия, сообщил губернатор в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники сбиты также над Белгородской и Брянской областями.

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    21 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Российское военное ведомство сообщило в Telegram, что Украина предприняла попытку устроить террористическую атаку, используя БПЛА. Уточняется, что беспилотники были сбиты с 20.30 до 21.40 мск.

    Напомним, накануне министерство обороны сообщило, что за сутки средства ПВО России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотников.

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    21 октября 2024, 14:39 • Новости дня
    Энергоснабжение брянского завода нарушилось из-за атаки

    Брянский завод «Кремний Эл» лишился энергоснабжения после атаки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брянский завод «Группа Кремний Эл» столкнулся с нарушением энергоснабжения после террористической атаки на производственные корпуса, что привело к прерыванию цепочек производства.

    Энергоснабжение завода «Группа Кремний Эл» в Брянске было нарушено из-за ночной террористической атаки, сообщает РИА «Новости». Завод, являющийся одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, столкнулся с прерыванием производственных цепочек в результате нападения, произошедшего в ночь на 19 октября.

    По словам представителей компании, в результате атаки были повреждены объекты, обеспечивающие спецэнергетикой, и нарушено энергоснабжение. Весь коллектив завода активно участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров, стремясь восстановить нормальную работу предприятия.

    Гендиректор завода Олег Данцев отметил, что основная задача сейчас – как можно быстрее возобновить производство изделий электронной техники, чтобы выполнить планы. Однако процесс осложняется трудностями с приобретением запасных частей для восстановления оборудования и энергетической инфраструктуры. Строители также проводят экспертизу для определения возможности восстановления разрушенных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины продолжают устраивать массированные атаки на Брянскую область, используя беспилотники. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате одной из таких атак беспилотник сдетонировал в чердачной части нежилого здания, вызвав пожар.

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    21 октября 2024, 12:29 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по ВСУ на нескольких направлениях

    Российские войска нанесли поражение ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1,6 тыс. солдат

    Российские войска нанесли поражение украинским формированиям в различных областях, уничтожив значительное количество живой силы и техники противника.

    В ходе боевых действий на Украине подразделения российских группировок войск нанесли значительное поражение украинским вооруженным силам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении группировка «Север» атаковала 57-ю мотопехотную, 92-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ, а также 112-ю и 113-ю бригады теробороны. В результате украинские силы потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ряду украинских бригад в Харьковской области и соседних регионах. В результате атак потери украинских войск составили до 350 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119, а также были уничтожены три полевых склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    На территории Донецкой народной республики Южная группировка отразила две контратаки и нанесла поражение нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Потери украинских сил составили до 720 военнослужащих, три автомобиля, а также несколько видов артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab и британская гаубица FH-70.

    На направлениях, контролируемых группировкой «Центр», были отражены 14 контратак и нанесен урон как живой силе, так и технике противника. Потери украинских сил здесь превысили 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley, а также другое вооружение и техника.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции, нанеся поражение нескольким украинским бригадам в Донецкой народной республике. В результате противник потерял до 90 военнослужащих и несколько единиц техники, включая польскую САУ Krab и украинскую САУ «Богдана». Группировка «Днепр» также провела успешные атаки в Запорожской и Херсонской областях, в результате чего украинские силы лишились до 55 военнослужащих, двух автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее стало известно, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, ночью ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье, где производились беспилотные катера для атак на Крым.


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    21 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВСУ отправили бывших заключенных на передовую под Красноармейском

    Украинские войска использовали бывших заключенных в боях под Красноармейском и Кураховым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска задействовали бывших заключенных на первой линии обороны под Красноармейском и Кураховым, что подтверждается силовыми структурами, заявившими об утилизации этих подразделений для замедления наступления российских войск.

    Украинские войска отправляют подразделения, состоящие из бывших заключенных, на первую линию обороны в районе Красноармейска и Курахова, передает ТАСС. По информации от силовых структур, эти подразделения берут на себя первый удар и часто погибают на месте.

    Собеседник агентства отметил, что бывших заключенных используют для замедления наступления российских войск. «Они их просто утилизируют», – подытожил он, добавив, что это произошло в нескольких населенных пунктах вокруг Красноармейска и Курахова.

    Ранее сообщалось, что состоящий из преступников батальон ВСУ «Шквал» хочет пополнить свои ряды осужденными за убийство. Российские бойцы впервые взяли в плен экс-заключенных из батальона ВСУ «Шквал».

    Власти Украины рассчитывают, что благодаря подписанному ранее президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных в ряды ВСУ удастся привлечь около 15 тыс. человек.

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