Глюкоза прокомментировала свое задержание в Шереметьево

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Telegram-канал SHOT, по словам певицы, она прилетела из Петербурга, где находилась на съемках. В аэропорту ее встретили сотрудники полиции, которые попросили пройти в отделение и сдать анализы. Глюкоза отказалась без присутствия адвоката, заявив, что действия полиции были заранее спланированы, передает Газета.Ru.

Прибывший адвокат выяснил, что задержание связано с подозрением в употреблении наркотиков, согласно статье 6.9 КоАП РФ. Глюкоза утверждает, что наркотики не употребляла, но также отказалась сдавать анализы. В итоге ее доставили в суд, где был выписан штраф.

В Сети появилось видео, снятое Глюкозой, на котором несколько человек в штатском просят ее пройти с ними в отделение. Певица требовала от них предъявить документы и представиться, но они отказались, ссылаясь на оперативную деятельность.

Ранее Глюкозу Чистякову-Ионову задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению в наркотическом опьянении, однако она отказалась пройти медицинское освидетельствование. Суд назначил ей штраф в 5 тыс. рублей.