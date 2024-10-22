Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Грабители в Мытищах отрезали сопротивляющейся жертве ухо
В Мытищах грабители отрезали мужчине ухо и забрали 80 тыс. рублей
В подмосковных Мытищах неизвестные жестоко избили мужчину и отрезали ухо, сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.
По ее словам, в подмосковных Мытищах на мужчину 1979 года рождения напали у торгового центра на Осташковском шоссе, сообщает «Российская газета».
Неизвестные, угрожая ножом, потребовали отдать сумку с деньгами. Потерпевший попытался оказать сопротивление, после чего грабители повалили его на землю и нанесли телесные повреждения, включая отрезание уха. Нападавшие забрали сумку с 80 тыс. рублей и скрылись с места преступления на автомобиле. Пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ведется розыск подозреваемых, причастных к этому преступлению.
Накануне в московском парке на улице Краснобогатырской четверо граждан Узбекистана напали на соотечественницу и изнасиловали ее, всех задержали.