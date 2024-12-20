Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
В России завели дело против датской наемницы
Российские следователи обвинили датскую наемницу в теракте и наемничестве
Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.
Российские следователи возбудили уголовное дело против Йоргенсен, которая подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, что квалифицируется по статьям 205 и 359 Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в ноябре текущего года Йоргенсен вместе с другими представителями наемнических вооруженных формирований Украины незаконно пересекла государственную границу России и проникла в Курскую область. Целью этих действий указано устрашение местного населения и дестабилизация обстановки в регионе.
Также следствие считает, что Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей Курской области.
В СК отметили, что принимаются меры по установлению местонахождения Йоргенсен и ее соучастников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные наемники принимали участие в нападении на Суджанский район Курской области в августе, что подтверждали местные жители. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.