Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
В ДТП с автобусом в ЛНР погибли семь человек
Микроавтобус и автомобиль столкнулись в ЛНР, погибли оба водителя и пассажиры
В Луганской народной республике (ЛНР) на трассе Должанский – Киев при столкновении микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек, включая обоих водителей.
В ЛНР произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля, передает ТАСС. Авария случилась в вечернее время в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа. В результате ДТП погибли семь человек, среди них оба водителя транспортных средств.
Состояние оставшихся в живых пассажиров в настоящее время уточняется. Пресс-служба следственного управления СК по ЛНР отметила, что инцидент произошел на трассе Должанский – Киев.
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