В ДТП с автобусом в ЛНР погибли семь человек

Микроавтобус и автомобиль столкнулись в ЛНР, погибли оба водителя и пассажиры

Tекст: Мария Иванова

В ЛНР произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля, передает ТАСС. Авария случилась в вечернее время в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа. В результате ДТП погибли семь человек, среди них оба водителя транспортных средств.

Состояние оставшихся в живых пассажиров в настоящее время уточняется. Пресс-служба следственного управления СК по ЛНР отметила, что инцидент произошел на трассе Должанский – Киев.

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