В ДТП на трассе в Ульяновской области погибли пять узбекистанцев

Пять граждан Узбекистана погибли в аварии на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск

Tекст: Дмитрий Зубарев

На федеральной трассе Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск произошло ДТП, унесшее жизни пятерых граждан Узбекистана, сообщает ТАСС. Инцидент произошел около 5.10 на 209 км трассы. Все погибшие находились в автомобиле Cobalt, водитель которого выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Генконсульство Узбекистана в Казани подтвердило информацию о гибели граждан и выразило соболезнования семьям пострадавших. Также сообщается, что предпринимаются необходимые меры по возвращению тел погибших на родину. Консульство координирует действия с местными властями для организации процесса.

По данным пресс-службы управления МВД России по Ульяновской области, авария произошла около 6.00 (5.00 мск) на том же участке дороги. Водитель Chevrolet Cobalt не справился с управлением, что и стало причиной выезда на встречную полосу и последующего столкновения с грузовиком МАЗ. Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек, в Волгоградской области в ДТП погибли три человека, а под Новосибирском в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали девять человек.