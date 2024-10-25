Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.9 комментариев
В ДТП в Волгоградской области погибли три человека
В результате столкновения трех автомобилей в Волгоградской области погибли три человека, восемь человек пострадали, сообщили в МЧС России.
Авария произошла на 528-м километре федеральной трассы Р-228, там столкнулись три легковых автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В результате происшествия погибли три человека. Восемь человек пострадали, из них четверо госпитализированы. Среди госпитализированных двое детей.
Ранее в октябре на трассе Тюмень – Омск столкнулись семь грузовиков и две легковушки. До этого в Московской области на автодороге А-107 произошло ДТП с участием легковушки и фуры, погибли пять человек.