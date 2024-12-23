Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Кирилловку в Брянской области

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины провели атаку на село Кирилловка в Климовском районе Брянской области, сообщает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале подтвердил, что в результате обстрела погибла мирная жительница. «Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», – написал Богомаз.



Семье погибшей губернатор пообещал оказать материальную помощь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, ВСУ также атаковали поселок Красный Бор в Климовском районе, где один из жителей получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавший был доставлен в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области минометами и дронами, в результате чего были повреждены девять домов и тринадцать хозяйственных построек, но пострадавших нет. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, при этом также обошлось без пострадавших. За ночь российские ПВО сбили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.