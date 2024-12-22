Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью
Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью силами ПВО
Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией региона силами российской ПВО. Глава области уточнил, что инцидент произошел без пострадавших и разрушений.
В своем Telegram-канале Богомаз отметил, что беспилотник был обнаружен и уничтожен средствами ПВО, что позволило предотвратить возможные негативные последствия для мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины регулярно атакуют Брянскую область, что приводит к повреждениям инфраструктуры и созданию угрозы безопасности для местных жителей. В результате одного из недавних обстрелов было повреждено более десяти домов. Также сообщалось, что атаки украинских дронов продолжаются на территории региона, что создает дополнительные угрозы для гражданской инфраструктуры и жизни людей.