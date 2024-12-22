ВСУ атаковали Брянскую область минометами и дронами

Tекст: Дарья Григоренко

Богомаз в своем Telegram-канале указал, что ВСУ провели атаку на населенные пункты Стародубского муниципального округа Брянской области. По его словам, атака была осуществлена с применением минометов и дронов-камикадзе.

Он заявил: «Пострадавших нет. В результате минометного обстрела и массированных атак дронами-камикадзе повреждены девять домовладений и 13 хозпостроек».

Оперативные и экстренные службы уже работают на местах, чтобы устранить последствия атак.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.