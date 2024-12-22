В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.43 комментария
ВСУ атаковали Брянскую область минометами и дронами
Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области минометами и дронами, повреждены девять домов и тринадцать хозпостроек, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз в своем Telegram-канале указал, что ВСУ провели атаку на населенные пункты Стародубского муниципального округа Брянской области. По его словам, атака была осуществлена с применением минометов и дронов-камикадзе.
Он заявил: «Пострадавших нет. В результате минометного обстрела и массированных атак дронами-камикадзе повреждены девять домовладений и 13 хозпостроек».
Оперативные и экстренные службы уже работают на местах, чтобы устранить последствия атак.
Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.