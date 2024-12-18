Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.2 комментария
СК завел дело на бразильского наемника за теракт в Курской области
СК возбудил дело на наемника из Бразилии за теракт в Курской области
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.
Как сообщает Telegram-канал СК, открыто уголовное дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса. Его подозревают в наемничестве и террористическом акте, совершенном на территории Курской области в сентябре 2024 года.
Следствие установило, что Рибейру ди Жезус участвовал в вооруженном конфликте на территории России в качестве наемника. По данным СК, он и его сообщники, действуя совместно с вооруженными формированиями Украины, незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в Курскую область.
После этого Рибейру ди Жезус применил пытки и физическое насилие к двум российским военнослужащим и убил их. В настоящее время следствие принимает меры по установлению местонахождения подозреваемого и его соучастников.
В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства преступлений и дана юридическая оценка действиям всех причастных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России инициировал уголовное дело против гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса, подозреваемого в терроризме и наемничестве на территории России, в том числе в Курской области. Суд заочно принял решение о заключении под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, обвиняемого в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории Курской области.
Кроме того Следственный комитет завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области.