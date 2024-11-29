СК России завершил следствие по делу обвиняемого в терроризме американца Дэниела Ребара

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу против гражданина США Дэниела Бернарда Ребара. Ему предъявлены заочные обвинения в наемничестве и совершении террористического акта в Курской области в сентябре 2024 года, следует из сообщения в Telegram-канале СК России.

По ходатайству следователя, суд избрал для Ребара меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.

В ходе предварительного следствия следователи допросили свидетелей, изучили документы и интернет-ресурсы. Были собраны неопровержимые доказательства, которые подтвердили вину Ребара по делу.

Ранее суд заочно арестовал американца Роберта Вертмана по обвинению в терроризме и других преступлениях в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

До этого американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области.