Обледенение могло стать причиной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке

Стало известно о возможности обледенения как причины аварийной посадки Ан-2

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обледенение самолета Ан-2 во время полета могло стать причиной его аварийной посадки на Камчатке, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Мильковского муниципального округа Николай Степко на своей странице в социальной сети. Он отметил, что обледенение привело к резкому снижению скорости до нуля, что вынудило экипаж отвернуть от горного массива и искать место для посадки.

Во время приземления самолет перевернулся, и экипаж оказался в тяжелом положении, заблокированным перевозимым грузом – запчастями. Это затруднило им быстрое покидание салона, однако пилоты смогли активировать аварийный радиомаяк. Экипажу удалось пережить ночь с минимумом продуктов, выкопав яму в снегу для согрева.

Степко добавил, что члены экипажа считают этот день своим вторым днем рождения, так как удалось избежать серьезных последствий даже в таких сложных условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке пропал самолет Ан-2 с грузом и экипажем на борту. Позднее сообщалось, что пропавший Ан-2 был найден с выжившими на борту. В результате аварии пассажир и пилоты самолета были доставлены в больницу.