В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.31 комментарий
Пассажир и пилоты разбившегося Ан-2 на Камчатке доставлены в больницу
Пассажир и два пилота самолета Ан-2 доставлены в медучреждение на Камчатке
На Камчатке пассажир и два пилота самолета Ан-2, который попал в чрезвычайную ситуацию, были экстренно эвакуированы и доставлены в медучреждение поселка Мильково для оказания необходимой медицинской помощи.
Пассажир и два пилота самолета Ан-2, который попал в чрезвычайное происшествие на Камчатке, были доставлены в медицинское учреждение в поселке Мильково. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя Росавиации.
По словам представителя ведомства, около 7 утра по московскому времени спасательное воздушное судно Росавиации вместе со спасателями Камчатской районной поисково-спасательной базы на борту доставило пострадавших в поселок Мильково. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке пропал самолет Ан-2 с грузом и экипажем на борту. После первых безрезультатных усилий поисковые работы были возобновлены, и в итоге пропавший Ан-2 был найден с выжившими на борту, что стало радостной новостью для всех участников поисковой операции.