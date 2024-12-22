Пассажир и пилоты разбившегося Ан-2 на Камчатке доставлены в больницу

Пассажир и два пилота самолета Ан-2 доставлены в медучреждение на Камчатке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажир и два пилота самолета Ан-2, который попал в чрезвычайное происшествие на Камчатке, были доставлены в медицинское учреждение в поселке Мильково. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя Росавиации.

По словам представителя ведомства, около 7 утра по московскому времени спасательное воздушное судно Росавиации вместе со спасателями Камчатской районной поисково-спасательной базы на борту доставило пострадавших в поселок Мильково. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке пропал самолет Ан-2 с грузом и экипажем на борту. После первых безрезультатных усилий поисковые работы были возобновлены, и в итоге пропавший Ан-2 был найден с выжившими на борту, что стало радостной новостью для всех участников поисковой операции.