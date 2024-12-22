В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.32 комментария
Пропавший Ан-2 на Камчатке найден с выжившими на борту
Министр по ЧС Камчатки сообщил о спасении всех пассажиров пропавшего Ан-2
На Камчатке был найден пропавший самолет Ан-2, пассажиры которого остались в живых, и сейчас организуется их эвакуация.
Как сообщает РИА «Новости», пропавший на Камчатке самолет Ан-2 был найден, и все находившиеся на борту люди выжили. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев подтвердил, что на борту были живы все трое пассажиров. Он отметил: «Борт найден. Люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу, сейчас будем эвакуировать».
Лебедев также сообщил, что пассажиры Ан-2 находятся на борту вертолета Ми-8, который направляется в Мильково. «Он идет в Мильково. Все живы», – добавил министр.
Самолет Ан-2 пропал 19 декабря, следуя по маршруту село Мильково – поселок Оссора. Как сообщается, он выполнял коммерческий рейс для доставки груза, на борту находились три человека. Аварийный сигнал был зафиксирован на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Ан-2, выполнявший рейс на Камчатке, пропал с радаров, на борту находились три человека и 800 кг груза. Газета также сообщала, что поисковая операция проводится с участием вертолета Ми-8 и наземной группировки на снегоходах.