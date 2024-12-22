В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.30 комментариев
Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге
На Забайкальской железной дороге столкнулись два поезда, сошли 42 вагона
На Забайкальской железной дороге произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого сошли с рельсов 42 вагона, что привело к блокировке движения в обоих направлениях.
Как передает ТАСС, два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги, что привело к сходу с рельсов 42 вагонов. В результате аварии движение на участке было полностью приостановлено. Происшествие произошло 22 декабря 2024 года около 07:30 по местному времени (01:30 мск).
Пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры уточнила, что 35 вагонов сошли у первого состава и 7 вагонов, груженых углем, сошли у второго. Пострадавших в результате происшествия нет, и угрозы экологической безопасности не возникло. На место аварии был отправлен восстановительный поезд для устранения последствий.
Могочинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Тем временем, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Мурманской области принял решение о заключении под стражу помощника машиниста Р. Садыгова до 18 февраля после столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Кандалакше. В результате происшествия пострадал 31 человек, включая пятерых детей, причем 14 человек были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. После завершения аварийных работ, проведенных Октябрьской железной дорогой, движение поездов на станции Княжая в Мурманской области осуществляется в штатном режиме.