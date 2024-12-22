Генпрокуратура отобрала имущество у экс-полковника полиции за коррупцию

Бывший полицейский Басов лишился недвижимости и авто на 206 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает «Коммерсант», Генпрокуратура конфисковала значительное имущество у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного округа Москвы, полковника Александра Басова. В ходе расследования было установлено, что Басов получил взятку в размере 4 млн рублей от представителя Московского центра дезинфекции.



По данным Генпрокуратуры, Басов использовал преступные доходы для приобретения недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, регистрируя их на родственников и доверенных лиц. В частности, его супруга получила квартиру и автомобиль, а также земельный участок с домом стоимостью 93,7 млн рублей. Отец Басова стал обладателем нескольких автомобилей и недвижимости, часть которой передал в дар внуку.

Кроме того, Басов организовал строительство банного комплекса, который приносил семье доход. В 2023 году, находясь под следствием, он заключил ряд мнимых сделок, чтобы скрыть имущество от конфискации. Ногинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества, а Мособлсуд оставил это решение в силе.

Басов был осужден и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 9,8 млн рублей. Он также лишен звания полковника полиции и права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-заместитель начальника полиции Челябинской области Сергей Федерягин был задержан ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов. Суд заключил под стражу бывших руководителей Военно-строительной компании Сергея Горского и Максима Головкова за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями, как сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ. Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью России после обвинительного приговора, согласно судебным документам.