Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Генпрокуратура отобрала имущество у экс-полковника полиции за коррупцию
Бывший полицейский Басов лишился недвижимости и авто на 206 млн рублей
У полковника полиции Александра Басова конфисковали недвижимость и автомобили на сумму более 206 млн рублей после признания его виновным в коррупции и получении взятки.
Как сообщает «Коммерсант», Генпрокуратура конфисковала значительное имущество у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного округа Москвы, полковника Александра Басова. В ходе расследования было установлено, что Басов получил взятку в размере 4 млн рублей от представителя Московского центра дезинфекции.
По данным Генпрокуратуры, Басов использовал преступные доходы для приобретения недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, регистрируя их на родственников и доверенных лиц. В частности, его супруга получила квартиру и автомобиль, а также земельный участок с домом стоимостью 93,7 млн рублей. Отец Басова стал обладателем нескольких автомобилей и недвижимости, часть которой передал в дар внуку.
Кроме того, Басов организовал строительство банного комплекса, который приносил семье доход. В 2023 году, находясь под следствием, он заключил ряд мнимых сделок, чтобы скрыть имущество от конфискации. Ногинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества, а Мособлсуд оставил это решение в силе.
Басов был осужден и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 9,8 млн рублей. Он также лишен звания полковника полиции и права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-заместитель начальника полиции Челябинской области Сергей Федерягин был задержан ФСБ по подозрению в получении взяток за покровительство незаконного сбыта сильнодействующих препаратов. Суд заключил под стражу бывших руководителей Военно-строительной компании Сергея Горского и Максима Головкова за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями, как сообщила пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ. Автомобили и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут стать собственностью России после обвинительного приговора, согласно судебным документам.