  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
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    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    68 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 21:57 • Новости дня

    Трамп анонсировал создание американского «Железного купола»

    Трамп объявил о планах строительства американского противоракетного щита

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах создания нового противоракетного щита «Железный купол», полностью изготовленного в США, ссылаясь на современные оборонные возможности, которые позволяют «сбивать иголку с неба».

    Он выступил на конференции Turning Point USA в штате Аризона, где заявил: «Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США».

    Трамп подчеркнул, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта. Однако сейчас, по словам Трампа, оборонные возможности США настолько развиты, что позволяют «сбивать иголку с неба», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, развернуть над США систему ПРО по типу «Железного купола» в Израиле Трамп обещал еще в январе.


    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    22 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов

    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа из-за новых штрафов

    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская компания Qatar Energy прекратит поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в случае введения странами ЕС штрафов за несоблюдение экологических и правозащитных норм в размере 5% годовой выручки.

    Катар заявляет о прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, если ЕС введет штрафы 5% от годовой выручки для крупных компаний, пишут ТАСС. Такое заявление сделал государственный министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби. «Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу», – цитирует его слова Financial Times.

    Аль-Кааби пояснил, что 5% выручки Qatar Energy – это значительные деньги для государства Катар, которые нельзя терять. Он также подчеркнул, что введение штрафов на такие суммы не будет принято ни компанией, ни страной. Если любое государство ЕС решит ввести такие меры, Катар прекратит поставки газа.

    Директива ЕС о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности, принятая в мае 2024 года, требует от стран ЕС введения штрафов за нарушение критериев, связанных с выбросами углекислого газа и правами человека. Эти меры, которые вступят в силу в 2027 году, нацелены на достижение климатической нейтральности к 2050 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует утроить производство сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на действующие санкции. Сообщалось, что Россия сохранила лидерство в экспорте газа, опередив США и Катар, что укрепляет ее позиции на мировом рынке. В условиях высокой конкуренции на глобальном рынке ожидаются жесткие столкновения между ключевыми игроками в секторе СПГ.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

    Коментарии (69)
    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить

    Пассажиры Ан-2 на Камчатке выжили после аварии благодаря сжиганию топлива

    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить
    @ Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж и пассажир аварийно севшего на Камчатке Ан-2 выжили, согреваясь сжиганием топлива и питаясь продуктами, которые у них имелись. Включив аварийный радиомаяк, они молились и надеялись на помощь.

    Экипаж и пассажир самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке, остались живы благодаря сжиганию топлива и поддержанию тепла. Как сообщает Telegram-канал RT, Андрей Митасов, сопровождавший груз на самолете, рассказал, что они согревались, поджигая топливо, и ели свои запасы пищи. Они включили аварийный радиомаяк, молились и верили в чудесное спасение.

    Запасы еды экипаж распределил так, чтобы их хватило на всё время ожидания помощи. Митасов отметил, что полет проходил в нормальных условиях, пока не появилась облачность и резкое обледенение приборов. Благодаря опытности экипажа самолет смог мягко приземлиться, но при посадке зацепился колесом за глубокий снег и перевернулся.

    После того как их нашли, Митасов испытал радость до слез, выразив благодарность за то, что молитвы и аварийный радиомаяк помогли в их спасении. Он подчеркнул, что окончательно поверил в спасение только когда сел в вертолет.

    На данный момент Митасов и члены экипажа находятся на обследовании в больнице. Митасов получил ушиб грудной клетки, но в целом все участники происшествия были спасены без серьезных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.

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    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Коментарии (18)
    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    22 декабря 2024, 16:06 • Новости дня
    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 23 декабря Россия начнет поставлять в Абхазию 327 млн кВт⋅ч электроэнергии, что позволит сократить отключения света в республике до четырех часов в сутки.

    Как сообщает РИА «Новости», 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. Всего будет поставлено 327 млн киловатт-часов, заявку на которые Абхазия направила в российское Министерство энергетики в октябре.

    Введение гуманитарных поставок позволит изменить график подачи электричества в республике. Если в последние недели свет отключали на одиннадцать часов в сутки, то теперь отключения продлятся всего четыре часа: два часа днем и два часа ночью. Этот новый график начнет действовать с 7.00 23 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.

    Ранее и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.

    11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

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    22 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

    Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

    «На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

    «Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

    «На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

    Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Коментарии (6)
    22 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
    Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения УК страны, заявил на брифинге в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение».

    Зурабишвили вечером в воскресенье на митинге в Тбилиси намерена сделать заявление о выходе из политического кризиса из-за непризнания оппозицией итогов выборов в парламент 26 октября, она уже отметила, что нужны новые выборы. Однако новые выборы по законам Грузии назначаются лишь в том случае, если ЦИК или Конституционный суд не признают законность состоявшихся либо парламент не объявляет вотум доверия правительства, чего в стране не происходит.

    «У Зурабишвили и радикальной оппозиции тяжелый эмоциональный фон, они в истерике», – сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, также «преступлением по УК Грузии будет отказ покинуть резиденцию».

    «Надеюсь, у нее хватит разума, и нам не придется отправлять 72-летнюю женщину за решетку», – заявил премьер-министр Грузии.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2024, 13:40 • Новости дня
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА

    Стало известно имя казанского пожарного, спасшего младенца от удара украинских БПЛА

    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
    @ Оксана Сотник/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин закрыл собой четырехмесячную девочку во время атаки украинских БПЛА на Казань, сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее глава спасенного семейства Гаяз Искандаров рассказал о том, что произошло во время атаки. «Первый удар мы не услышали, – говорит Искандаров. – Услышали только второй удар, когда уже все завибрировало – по квартирам пошли вибрации. Мы начали быстро собираться – у нас ребенок четырехмесячный, жена и я. Начали выбегать. Жена с ребенком чуть-чуть вперед побежала, а я дверь запирал, паспорта забирал».

    По словам Искандарова, в результате он на какое-то время разлучился со своей женой и ребенком.

    «И когда мы выбегали из «Лазурных небес», вокруг начали кричать: «Беспилотник! Беспилотник!» Жену с ребенком вперед дернули, меня назад – чтобы я снова в здание забежал, а жена, соответственно, подальше от здания отбежала с пожарными. И жена рассказывает, что не могла бежать, тогда пожарный взял Весну – дочку, и накрыл своим телом. Я спросил, как он выглядел. Жена говорит, что не помнит. Но такие герои у нас живут!», – передает «Царьград».

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, супруги Искандаровы обратились в ведомство с просьбой найти героя.

    После этого стало известно, что малышку Весну и ее маму Адель Искандарову спас командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин.

    «Основная задача была как можно быстрее вывести людей в безопасную зону... Я, конечно, ему очень сильно благодарен за такие теплые слова, но я не считаю себя героем. Я очень рад, что нами и МЧС России гордятся», – передает «Татар-информ» слова Щукина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    22 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине

    Путин: К спецоперации на Украине мы должны были готовиться более решительно и своевременно

    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские власти должны были раньше подготовиться к началу боевых действий на Украине.

    Путин заявил, что российские власти должны были заранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно, сообщает ТАСС. Он отметил, что западные лидеры использовали Минские соглашения для предоставления Киеву времени на подготовку. Путин подчеркнул: «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно».

    Президент добавил, что сложно назвать конкретные сроки, когда следовало начать специальную военную операцию. Однако, по его мнению, России стоило раньше осознать, что выполнение Минских соглашений не будет осуществлено. Путин подчеркнул, что запоздалые действия привели к необходимости принимать решительные меры в условиях, когда ситуация стала критической.

    Кроме того, Путин отметил, что стремление России стать частью цивилизованного мира привело к ослаблению ее потенциала, чем страны Запада воспользовались, чтобы оказывать давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир, а также призвал не пугать третьей мировой войной.

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    22 декабря 2024, 12:18 • Новости дня
    Российского дальнобойщика убили в Иране

    На севере Ирана нашли тело убитого дальнобойщика из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В северной провинции Гилян в Иране обнаружили тело российского дальнобойщика из Дагестана, погибшего от огнестрельных ранений.

    Как сообщает РИА «Новости», тело гражданина России, уроженца Дагестана и водителя-дальнобойщика, было найдено в парке недалеко от города Астара в провинции Гилян. Тело с огнестрельными ранениями нашли 16 декабря.

    Иранские правоохранительные органы уже начали расследование данного инцидента. Контроль над ним осуществляют генеральное консульство России в Реште и посольство России в Тегеране.

    Представители дипломатического корпуса России выразили соболезнования семье и близким погибшего. Также они обратились к иранским властям с требованием провести срочное и тщательное расследование, привлечь виновных к ответственности и усилить меры безопасности на пограничном пункте Астара.

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