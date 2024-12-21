Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.22 комментария
Путин поговорил с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань
Президент Путин поговорил с Миннихановым после атаки украинских дронов на Казань
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Казань, обсудил ее с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает ТАСС.
Песков также сообщил, что президент регулярно получает доклады по линии Министерства обороны, включая информацию о нападениях беспилотников. По его словам, Путин дважды в сутки получает отчеты от всех российских военачальников.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.
Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, что привело к повреждению жилых домов.
Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.