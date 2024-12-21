Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. В МИД России возмущены молчанием Запада по поводу инцидента и призывают мировое сообщество дать жесткую оценку действиям киевского режима, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

Захарова подчеркнула, что западные СМИ часто реагируют на террористические акты в других частях мира, но игнорируют атаки на Россию. Она отметила, что украинские СМИ и Telegram-каналы активно размещают кадры из Казани, сопровождая их комментариями, которые Захарова охарактеризовала как «скабрезные словесные выхлопы».

МИД России в очередной раз настоятельно призвал международное сообщество осудить действия украинских властей, подчеркивая, что терроризму нет оправдания и он требует нулевой терпимости.

Ранее власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

Напомним, Утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.