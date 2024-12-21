Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.21 комментарий
Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
Атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона, Москва призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступным действиям киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. В МИД России возмущены молчанием Запада по поводу инцидента и призывают мировое сообщество дать жесткую оценку действиям киевского режима, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.
Захарова подчеркнула, что западные СМИ часто реагируют на террористические акты в других частях мира, но игнорируют атаки на Россию. Она отметила, что украинские СМИ и Telegram-каналы активно размещают кадры из Казани, сопровождая их комментариями, которые Захарова охарактеризовала как «скабрезные словесные выхлопы».
МИД России в очередной раз настоятельно призвал международное сообщество осудить действия украинских властей, подчеркивая, что терроризму нет оправдания и он требует нулевой терпимости.
Ранее власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.
Напомним, Утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.