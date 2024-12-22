В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.42 комментария
20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских БПЛА
20 жителей Советского района Казани разместили в гостиницах после атаки БПЛА
20 жителей Казани, включая 14 взрослых и шестерых детей, временно разместились в гостиницах после атаки беспилотников на город, получая трехразовое горячее питание.
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Советский район Казани, 20 человек были временно размещены в гостиницах города, передает ТАСС. Глава администрации района Роман Фатхутдинов на оперативном совещании сообщил, что в гостиницах «Армения», «Ногай» и «Биляр» сейчас находятся 14 взрослых и шестеро детей.
Для всех размещенных было организовано трехразовое горячее питание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне атаки беспилотников в Казани власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации. Очевидцы рассказали о взрывах в результате атаки беспилотников. В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников.