20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских БПЛА

20 жителей Советского района Казани разместили в гостиницах после атаки БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Советский район Казани, 20 человек были временно размещены в гостиницах города, передает ТАСС. Глава администрации района Роман Фатхутдинов на оперативном совещании сообщил, что в гостиницах «Армения», «Ногай» и «Биляр» сейчас находятся 14 взрослых и шестеро детей.

Для всех размещенных было организовано трехразовое горячее питание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне атаки беспилотников в Казани власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации. Очевидцы рассказали о взрывах в результате атаки беспилотников. В Казани зафиксировали восемь прилетов беспилотников.