Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Аэропорт Дамаска будет работать по спецразрешениям до 2025 года
Аэропорт Дамаска будет функционировать только по спецразрешениям до января 2025
Международный аэропорт Дамаска будет принимать и отправлять самолеты только по специальным разрешениям от государственных органов гражданской авиации до 1 января 2025 года.
Международный аэропорт Дамаска продолжит работу по приему и отправке самолетов только по специальным разрешениям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на последнюю информацию из NOTAM, распространенную диспетчерами аэропорта. Эти ограничения будут действовать до 1 января 2025 года. Все рейсы в и из аэропорта Дамаска отменены, за исключением тех, которые выполняются по специальным разрешениям до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 1 января 2025 года, как уточняется в сообщении. Ранее планировалось, что аэропорт может возобновить работу в обычном режиме вечером 24 декабря.
Аэропорты Сирии прекратили работу 8 декабря после смены власти в стране. В это же время было закрыто воздушное пространство над Сирией для транзита самолетов. Однако 14 декабря воздушное пространство вновь открыли, и оно стало доступным для самолетов ливанской авиакомпании «МЕА».
18 декабря, впервые за 11 дней, «Сирийские авиалинии» возобновили полеты, совершив рейс на самолете А320-212 из Дамаска в Алеппо и обратно. Полет прошел без происшествий, свидетельствуя о постепенном восстановлении авиасообщения в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Дамаск со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Аэропорт в Алеппо вновь начал обычную работу после отмены ограничений на внутренние рейсы, действовавшие с 8 декабря. Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру под руководством министерства обороны, как заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа.