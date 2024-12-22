Аэропорт Дамаска будет работать по спецразрешениям до 2025 года

Аэропорт Дамаска будет функционировать только по спецразрешениям до января 2025

Tекст: Денис Тельманов

Международный аэропорт Дамаска продолжит работу по приему и отправке самолетов только по специальным разрешениям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на последнюю информацию из NOTAM, распространенную диспетчерами аэропорта. Эти ограничения будут действовать до 1 января 2025 года. Все рейсы в и из аэропорта Дамаска отменены, за исключением тех, которые выполняются по специальным разрешениям до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 1 января 2025 года, как уточняется в сообщении. Ранее планировалось, что аэропорт может возобновить работу в обычном режиме вечером 24 декабря.



Аэропорты Сирии прекратили работу 8 декабря после смены власти в стране. В это же время было закрыто воздушное пространство над Сирией для транзита самолетов. Однако 14 декабря воздушное пространство вновь открыли, и оно стало доступным для самолетов ливанской авиакомпании «МЕА».

18 декабря, впервые за 11 дней, «Сирийские авиалинии» возобновили полеты, совершив рейс на самолете А320-212 из Дамаска в Алеппо и обратно. Полет прошел без происшествий, свидетельствуя о постепенном восстановлении авиасообщения в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Дамаск со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Аэропорт в Алеппо вновь начал обычную работу после отмены ограничений на внутренние рейсы, действовавшие с 8 декабря. Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру под руководством министерства обороны, как заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа.