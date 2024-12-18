Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Аэропорт Алеппо возобновил работу в обычном режиме
Аэропорт Алеппо снова принимает и отправляет самолеты без спецразрешений
Аэропорт в Алеппо вновь начал обычную работу, отменены ограничения на внутренние рейсы, действовавшие с 8 декабря.
Аэропорт сирийского города Алеппо возобновил прием и отправку самолетов в обычном режиме, сообщает ТАСС. Теперь для выполнения внутренних рейсов нет необходимости в специальном разрешении властей. В диспетчерской службе аэропорта отметили, что пока речь идет только о внутренних рейсах.
Аэропорт был закрыт с 8 декабря, а затем обслуживал лишь разовые полеты, санкционированные государственным органом. Такое ограничение действовало до 18:00 мск 18 декабря. Новое специальное сообщение NOTAM предупреждает о закрытии до февраля двух рулежных дорожек на аэродроме.
Национальный авиаперевозчик «Сирийские авиалинии» совершил полет из Дамаска в Алеппо на самолете А320-212. Этот рейс стал первым регулярным за последние 11 дней, и он прошел без сбоев.
Аэропорт Дамаска продолжает работать по специальным разрешениям, что может продлиться до 24 декабря. Плановые рейсы из Дамаска пока отменены, а аэропорты Латакии и Камышлы закрыты до 22 декабря.
Ситуация сложилась после смены власти в Сирии, когда с 8 декабря все аэропорты прекратили работу, а воздушное пространство было закрыто для транзита. Сейчас оно открыто для ливанской авиакомпании «МЕА», однако Cham Wings пока не планирует возобновлять международные рейсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский авиалайнер A320-212 совершил первый за 11 дней рейс из Дамаска в Алеппо, несмотря на временные ограничения работы аэропортов страны, которые были введены из-за обострения ситуации в регионе, в частности в связи с усилением конфликтов между правительственными силами и оппозицией, и закрытием воздушного пространства для гражданских рейсов по соображениям безопасности.
Международный аэропорт Дамаска был вынужден приостановить все рейсы в связи с нестабильной обстановкой в регионе. На прошлой неделе сирийская авиакомпания Sham Wings снова начала продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно, однако окончательное решение о возобновлении полетов зависит от авиационных властей Сирии.